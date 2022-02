“ALCARAZ? QUESTO RAGAZZO SPAGNOLO DIVENTERA’ MOLTO FORTE. SICURAMENTE PERO’ LA CANOTTA NON SE PUO’ GUARDA’” – ADRIANO PANATTA ESALTA LO SPAGNOLO CHE HA TRIONFATO A RIO – CARLITOS È ENTRATO NELLA TOP 20 A 18 ANNI E 9 MESI (MEGLIO DI QUANTO FECE RAFA NEL 2005) – VIDEO

Sto guardando Alcaraz contro Berrettini,questo ragazzo spagnolo diventerà molto forte sicuramente però la canotta non se può guarda’ — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) February 19, 2022

Luca Marianantoni per gazzetta.it

ALCARAZ

Con una prestazione al limite della perfezione lo spagnolo Carlos Alcaraz conquista il titolo Atp 500 di Rio de Janeiro superando in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6-4 6-2 in appena 86 minuti di gioco. Un successo che permette ad Alcaraz, che ha 18 anni e 9 mesi, di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 20 giocatori del mondo e di migliorare quando fatto da Nadal nel lontano 2005 quando il maiorchino compì la stessa impresa a 18 anni e 10 mesi. Alcaraz è il 14° più giovane top 20 della storia dopo Krickstein (16 anni e 11 mesi), Chang, Borg, Becker, Wilander, Agassi, Perez Roldan, Edberg, Arias, Andrei Medvedev, Sampras, McEnroe e Carlsson.

ALCARAZ

Il primo a fare il break è Schwarzman che parte più deciso, sfrutta meglio la combinazione servizio-dritto e si porta avanti 2-0. Ma è un fuoco di paglia, lo spagnolo opera immediatamente il contro break, rispondendo colpo su colpo alle accelerazioni dell'argentino. Alcaraz sembra avere qualcosa in più e lo dimostra nel nono game andando a rete a prendere una preziosa palla corta con una delicata stop volley di dritto e poi trasformandola con una pregevole palla corta. Quando lo spagnolo va a servire per il set avanti 5-4, Alacaraz gioca un game spettacolare infarcito di vincenti. Il set si chiude per il teenager iberico con 13 vincenti, appena 4 errori gratuiti e 5 palle corte tutte vincenti.

ALCARAZ 2

Alcaraz continua sullo stesso ritmo anche nel primo game del secondo set piazzando il secondo break consecutivo. Ma questa volta è lui a doverlo restituire. L'argentino però non ha la stessa pesantezza di palla di Alcaraz, subisce il terzo break consecutivo e lo spagnolo vola avanti 3-1 confermando il vantaggio con un solidissimo turno di battuta. Alcaraz vola fino al 5-1, arriva a due punti dal successo, poi affossa il rovescio e rimanda lo sprint finale al game successivo. L'esuberanza e la potenza di Alcaraz sono incontenibili, lo spagnolo si procura due match point, ma gli basta il primo: la risposta dell'argentino va fuori e lo spagnolo finisce in trionfo.

adriano panatta

TRIONFO— Alcaraz ha vinto il titolo più importante della sua giovane carriera vincendo, per colpa della pioggia, quattro incontri in poco più di 40 ore: in successione ha battuto Delbonis, Berrettini, Fognini e ora Schwartzman. Per Alcaraz è il secondo titolo della carriera dopo la vittoria a Umago nell'estate del 2021 in finale su Richard Gasquet. Per Schwartzman invece la decima finale persa su quattordici disputate.

adriano panatta a quelli che

ALCARAZ 7