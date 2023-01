24 gen 2023 15:31

“E GLI ALTRI CONDOMINI RINGRAZIANO PER L'IMPRONTA IN ASCENSORE. DI DIVINA C’E’ SOLO LA MALEDUCAZIONE” - FEDERICA PELLEGRINI SI FA LECCARE DAL MARITO MATTEO GIUNTA GLI STIVALI IN ASCENSORE E SUI SOCIAL PARTE IL TIRO AL BERSAGLIO NEI CONFRONTI DELLA EX NUOTATRICE: “CHE FOTO DEMENZIALE". "ATTENZIONE CHE I VICINI SCRIVONO ALL'AMMINISTRATORE PER LE PIEDATE IN ASCENSORE”