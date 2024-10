25 ott 2024 14:45

“IN ARABIA SAUDITA CI VUOLE PAZIENZA, SAREBBE STATA DURA QUALIFICARSI PER IL MONDIALE" - DOPO L'ACCORDO CONSENSUALE DI SEPARARSI, L'EX COMMISSARIO TECNICO ROBERTO MANCINI RACCONTA LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE IN ARABIA: “I GIOCATORI LOCALI NON SONO PIÙ TITOLARI NEI CLUB”. E POI MOSTRA SUI SOCIAL LA CLASSIFICA DEL GRUPPO DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI, CON IL TERZO POSTO CHE AL MOMENTO VORREBBE DIRE PLAYOFF…