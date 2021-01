“ARISTACCA I SOCIAL” – DUSAN MIHAJLOVIC, FIGLIO 18ENNE DI SINISA E TIFOSISSIMO DELLA LAZIO, SFOTTE ZANIOLO DOPO IL DERBY VINTO PER 3-0 - CAICEDO E CATALDI RISPONDONO ALLA SBORONATA DELL'EX ATTACCANTE GIALLOROSSO, RUGGERO RIZZITELLI, CHE AVEVA PROCLAMATO: “VENERDÌ ABBIAMO UN’AMICHEVOLE CONTRO UNA PICCOLA SQUADRA”

La Lazio domina la Roma nel derby, all’Olimpico finisce 3-0 per i ragazzi di Simone Inzaghi con il gol di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Sui social via alle esultanze e agli sfottò dei tifosi laziali. Uno in particolare non è passato inosservato. Dusan Mihajlovic, figlio 18enne di Sinisa, sui social ha preso di mira Nicolò Zaniolo: “Aristacca i social”, la battuta riservata al giocatore giallorosso dopo la questione Instagram che lo ha coinvolto. Dusan non ha mai nascosto la passione per la Lazio, trasmessa da papà Sinisa, ex difensore dello scudetto del 2000 e leggenda biancoceleste. Il ragazzo ha fatto parte anche delle giovanili a Formello.

"Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi“. Queste le parole di Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, che avevano acceso il derby. E nel post partita, dopo la vittoria della Lazio sui giallorossi per 3-0, i giocatori biancocelesti si sono scatenati sui social. Per primo Caicedo: "Meno male che era un'amichevole, ragazzi", il post del Panterone accompagnato da due emoticon che ridono a crepapelle. Gli fa eco Danilo Cataldi, che in una storia Instagram ha scritto: "Piccola squadra... amichevole". Altro chiaro riferimento alle parole di Rizzitelli. Il derby è anche questo.

