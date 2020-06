“BALOTELLI? AL BRESCIA LO STANNO DISCRIMINANDO" – L’AGENTE DI SUPERMARIO MINO RAIOLA ATTACCA CELLINO: “A ME RISULTA CHE IL BRESCIA È L’UNICA SOCIETÀ DI SERIE A CHE NON HA ANCORA FATTO FARE IL TAMPONE A UN PROPRIO CALCIATORE. HANNO DISCUSSO PER SETTIMANE DEI PROTOCOLLI MEDICI E ORA SI CONSENTE A UNA SOCIETÀ DI IGNORARLI”

Da liberoquotidiano.it

raiola-balotelli

Non si placa lo scontro tra Mario Balotelli e il Brescia. Gli avvocati dell’attaccante hanno chiesto il suo reintegro all’interno della squadra per la terza volta e la messa in mora del club per lo stipendio di marzo: il presidente Massimo Cellino dovrà provvedere al pagamento entro 20 giorni, se non si raggiungerà un accordo.

cellino

“Lo stanno discriminando - è l’attacco di Mino Raiola, riportato dalla Gazzetta dello Sport - il Brescia lo fa allenare da solo alle 19. Normale che scrive le mail di diffida dopo le 20 quando torna a casa. Piuttosto - affonda l’agente di SuperMario - a me risulta che il Brescia è l’unica società di serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore. Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore”.

RAIOLA MINO RAIOLA RAIOLA BALOTELLI