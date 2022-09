DAGOSELEZIONE

Maurizio Pistocchi@pisto_gol

L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’#Inter 18 mln€ lordi:a queste cifre inoltre i club dovrebbero aggiungere il costo per gli staff e per il nuovo tecnico, più relativo staff

Señor Scott@DucadiMolinelli

#Allegri che tenta in ogni modo di essere esonerato per scroccare soldi alla #Juve e il lungimirante #Agnelli che non molla

Clemente Mimun@cjmimun

per Allegri e Inzaghi tempi cupi

Valerio@Valerio864dd

+++ Allegri e Inzaghi pronti a fondare il Quarto Polo +++

#UdineseInter #ElezioniPolitiche2022

Antonio Mileo@AntonioMileo

Che non si dica che #Allegri non valorizzi: In 45 minuti di #MonzaJuve ha valorizzato il Monza ultimo in classifica e la Campagna Elettorale di Silvio Berlusconi

Maria @esesapessi

Berlusconi che batte la Juve con il MONZA e domenica prossima vincerà le elezioni vado a bere il caffè con cianuro #MonzaJuve

mario.adamo@marioadamo_

Con oggi, abbiamo regalato a Berlusconi almeno mille voti. Oltre il danno, la beffa #MonzaJuve

Giankarlo Padovan@_giapad

Nel 2014 Berlusconi esonerava #Allegri, oggi #Berlusconi lo farà esonerare: il Monza si imporrà 2-1 sulla Juve, gol di #DiMaria, #Rovella e #Ranocchia. Segnatevelo. #MonzaJuve

Pi¶¶ø@PippoCurci

Berlusconi sa allenare meglio di Mr.Allegri 9 mln l'anno #MonzaJuve

Faffy@sonfattacosi

Berlusconi in questo momento si starà sparando uno di quei segoni! #monzajuve

Emanuele Bertola@lozirion

"Marta, ricordi cosa mi avevi promesso se il Monza avesse battuto la Juve?" #MonzaJuve #Berlusconi #Fascina

Sconclusolandia@justcredici

Affidare l'Inter e la Juve a #Inzaghi e #Allegri è come affidare una nave da crociera ad un imbianchino e un dipendente delle poste #SerieATIM #Juventus #Inter

Francesca@esplena10

A fine sosta avremo allegri all'Inter e inzaghi alla juve

nonleggerlo@nonleggerlo

Scambio secco Inzaghi-Allegri

Gennaro @chefoss

Allegri va esonerato prima che l'Inter esoneri Inzaghi, perché Marotta ci si fionderà e noi risparmieremo i due anni di stipendio che restano

istogol blasta Laggente@Pistogolblasta2

Zidane e Tuchel liberi.

#Allegri e #Inzaghi ancora con una panchina.

Le assurdità del calcio.

Max Vader #AllegriOUT@Potereaisith

Almeno Inzaghi va sotto la curva e dice ai suoi calciatori di andarci pure, invece Allegri si rintana negli spogliatoi come un ratto

@Hyperrita

#Lippi 1999:”se il problema sono io ho deciso di dare le dimissioni”.

#Sarri 2022:”se il problema sono io sono disposto a fare un passo indietro”. #Allegri 2022:”io non sono il problema ma la soluzione”.

Più attaccato alla poltrona di un politico in piena crisi di governo

N-Parola Mario Balotelli Cyborg@balotellicyborg

Allegri nella classifica delle persone che odiano di più la Juventus è secondo solo a Massimo Moratti

Riccardo Meloni@RiccardoMeloni4

Impressionante la reazione emotiva della #Juventus alla sconfitta col Benfica e alle polemiche su #Allegri: nessuna #MonzaJuve

Marco@Marcolpgc

Un eroe ha urlato "Allegri vaffanculo, rivogliamo la Juve, coglione!" Chiunque tu sia, grazie. #MonzaJuve

