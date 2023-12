“BERLUSCONI SI SAREBBE AUGURATO UN PARI TRA MILAN E MONZA” – MARTA FASCINA COMMENTA IL PRE-DERBY TRA LE DUE SQUADRE DEL CAV: “IL GIOCATORE PREFERITO DI SILVIO E’ STATO FRANCO BARESI. L’ALLENATORE CON CUI HA AVUTO PIÙ FEELING? È SEMPRE STATO VICINO A TUTTI I SUOI TECNICI, A COMINCIARE DA SACCHI. MA POI ANCHE A CAPELLO, ANCELOTTI E INFINE PALLADINO. RICORDO L’ULTIMO INCONTRO CON IBRAHIMOVIC QUI AD ARCORE. ALLA FINE DELLA SERATA, IN UN CLIMA DI AMICHEVOLE COMPLICITÀ, SILVIO HA PROPOSTO A ZLATAN DI FARE UN…”

Estratto dell’articolo di Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Onorevole Fascina, domani si gioca la sfida che rappresenta l’alfa e l’omega dell’epopea calcistica del suo compagno di vita. Come si sarebbe approcciato il presidente Berlusconi a Milan-Monza?

marta fascina e pier silvio berlusconi

«Il Milan è sempre stata la sua squadra del cuore. […] È sempre stato fieramente orgoglioso di aver reso il Milan il club più titolato al mondo e di essere stato il presidente più vincente della storia del calcio mondiale. Ma poi, quando ha acquistato il Monza, ha consentito anche a tutti i tifosi monzesi di realizzare il loro grande sogno portando la squadra, in soli quattro stagioni e per la prima volta dopo 110 anni, dalla serie C alla serie A. Un capolavoro. Venendo alla partita, Silvio l’avrebbe vissuta con una giusta dose di gioiosa curiosità augurandosi un pari per non dare un dispiacere al suo cuore».

È corretto dire che il Milan è una delle passioni che avete condiviso?

marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi

«Il Milan è stata certamente la prima passione di Silvio. […] anche io sono tifosa milanista sin da piccola. […]».

[…] Riavvolgiamo il nastro. Il giocatore per cui Silvio aveva un debole?

«Tra i calciatori del passato il suo preferito è stato Franco Baresi, mentre della squadra attuale, direi Leao e Giroud. Gli sarebbe piaciuto vedere Rafa essere impiegato da centravanti, peraltro gli era anche molto simpatico. Di Giroud apprezzava naturalmente le doti calcistiche ma gli rammentava di tagliarsi la barba. Il suo prediletto del Monza in assoluto è stato Colpani».

silvio berlusconi bacia marta fascina durante il discorso di giorgia meloni

L’allenatore con cui ha avuto più feeling?

«È sempre stato vicino a tutti i suoi tecnici, a cominciare da Sacchi. Ma poi anche a Capello, Ancelotti e infine Palladino. […] A livello tecnico non prediligeva lo schema con la “costruzione dal basso” ma preferiva i lanci lunghi del portiere in modo che le punte potessero avere più occasioni per fare gol».

Come avrebbe commentato il ritorno di Ibrahimovic al Milan?

«Silvio ha sempre considerato Zlatan un amico, oltre che un leader carismatico e un trascinatore. Per cui sarebbe stato entusiasta di questo nuovo incarico […]».

silvio berlusconi marta fascina

Nel corso degli anni avete ricevuto tanti calciatori a cena. L’ospite che non dimentica?

«Penso proprio all’ultimo incontro con Ibra qui ad Arcore dove sono stati toccati tanti temi, dal calcio alla politica internazionale. Alla fine della serata, in un clima di amichevole complicità, Silvio ha proposto a Zlatan di fare uno sketch su TikTok ed è venuto fuori un video molto simpatico che ha avuto un milione di visualizzazioni».

C’è un cimelio a cui Berlusconi teneva particolarmente?

«[…] le Coppe dei Campioni».

BERLUSCONI MARTA FASCINA

[…] Sarebbe orgoglioso del Monza che sogna l’Europa?

«Quando ha deciso di acquistare il Monza, anche su impulso del suo caro amico Adriano Galliani, lo ha fatto perché ha sempre provato un’ammirazione profonda per la provincia brianzola […] riteneva fosse giusto che, dopo 110 anni di storia, il Monza potesse finalmente evolvere e conquistare la A. […]». […]