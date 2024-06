UN “BISMILLAH” DA 200 MILIONI DI EURO ALL’ANNO - CRISTIANO RONALDO INVOCA ALLAH PRIMA DI CALCIARE LA PUNIZIONE CONTRO LA REPUBBLICA CECA (BISMILLAH INDICA LA FORMULA ARABA CON CUI SI APRONO TUTTI I CAPITOLI DEL CORANO E SI PUÒ TRADURRE CON “IN NOME DI DIO IL CLEMENTE IL MISERICORDIOSO”) - NON RISULTA CHE IL PORTOGHESE SI SIA CONVERTITO ALL’ISLAM, MA DI CERTO QUESTA INVOCAZIONE RISCHIA DI DIVENTARE UNO SPOT ECLATANTE PER IL REGNO SAUDITA DA CUI CR7 INCASSA… - VIDEO

?| Portekiz Slovakya kars?lasmas?nda penalt? vurusu öncesi Cristiano Ronaldo: "Bismillah, Bismillah" pic.twitter.com/L9pG4h3fG6 — Harput Ekspres (@harputekspres) October 14, 2023

C.Pass. per il "Corriere della Sera"

«Bismillah» urla Cristiano Ronaldo (foto) prima di calciare una punizione, durante Portogallo-Repubblica Ceca di lunedì sera a Lipsia, finita con la vittoria dei suoi per 2-1 grazie al gol al 93’ di Conceiçao junior.

«Bismillah» indica la formula araba con cui si aprono tutte le sure del Corano e si può tradurre con «In nome di Dio il Clemente il Misericordioso». Non è la prima volta che succede, anzi, succede spesso durante le partite di campionato con l’Al-Nassr, da quando gioca in Arabia Saudita. Ma adesso CR7 ricorre all’invocazione in arabo anche quando indossa la maglia della Nazionale portoghese. Lo aveva già fatto prima di segnare il calcio di rigore in Portogallo-Slovacchia valida per le qualificazioni europee.

Non risulta che si sia convertito all’Islam, ma di certo questa invocazione in arabo, in modo consapevole o meno, rischia di diventare lo spot più eclatante tra quelli previsti nel pacchetto di testimonial del regno saudita, per il quale incassa lo cifra choc di 200 milioni di euro l’anno.

