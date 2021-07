“I CALCIATORI DEVONO FARE SESSO PRIMA DELLE PARTITE. SE NON E’ POSSIBILE LA MASTURBAZIONE È UN BUON MODO DI RIDURRE LO STRESS” – CON RUI PATRICIO ARRIVA A ROMA ANCHE LA MOGLIE SESSUOLOGA – ALLA SCOPERTA DEL PORTIERE PORTOGHESE, 33ENNE, PRIMO COLPO DI MOURINHO. SI RACCONTA CHE LITIGO’ COSI’ DURAMENTE CON LA PRIMA MOGLIE PER UNA STORIA DI TRADIMENTI DA FARLE TROVARE PERSINO DEI PROIETTILI IN CASA. MA ORA CON LA YOGA PARE CHE SI SIA CALMATO…

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

rui patricio

È il primo giocatore voluto da Mourinho, il primo della nuova stagione giallorossa, il terzo portiere che dopo Olsen e Pau Lopez, da titolare, proverà a sfatare il tabù Alisson. Andato via il brasiliano, la Roma negli ultimi 3 anni in porta non ha mai avuto certezze. Proverà ad esserlo Rui Patricio, 33 anni, ormai ex Wolverhampton e nazionale portoghese.

PASSIONE YOGA

Magari, chissà, potrà dargli una mano lo yoga, con cui negli anni ha imparato a curare fisico e mente. Nel 2016, quando il Portogallo ha vinto l’Europeo, a dargli una mano c’era il maestro spirituale Paramahamsa Vishwananda (nato alle Mauritius) che gli ha insegnato una tecnica particolare di meditazione, l’Atma Kriya Yoga.

Sposato con Vera, due figli, arriva a Roma dal Portogallo dopo qualche giorno di vacanza in famiglia a Minorca, isola non sempre scelta dai calciatori che preferiscono Ibiza o Formentera. Ma Rui e signora non amano andare dietro alle convenzioni e in questo c’è molto la mano di Vera, psicologa e sessuologa.

rui patricio

SESSO E CALCIO

In patria e non solo ha fatto molto scalpore il suo "Manuale di seduzione" che ha messo sotto esame le vite amorose dei calciatori, tanto che prima del mondiale 2018 in Russia in un programma radio esortò il ct del Portogallo ad aprire il ritiro dicendo che i calciatori non devono astenersi dai rapporti sessuali prima della partita, anzi. Nel caso non fosse possibile “la masturbazione è un buon modo di ridurre lo stress”, aggiunse, creando non poche polemiche per un approccio al tema così diretto.

BICI E MUSICA

rui patricio e la moglie

Eva e Pedro, i figli della coppia, occupano gran parte delle loro giornate ma, calcio permettendo, in ogni caso nella vita di Rui Patricio e moglie c’è spazio sempre per meditazione, golf, camminate all’aria aperta e in bicicletta (in Inghilterra si muovevano spesso così) e tanta musica, un’altra delle passioni di casa, oltre alla pizza, che spesso amano cucinare tutti insieme, bambini compresi. Passioni che presto dall’Inghilterra saranno trasferite a Roma dove entrambi non vedono l’ora di iniziare una nuova tappa della loro vita.

Soprattutto adesso che il portiere è in età matura e magari può limitare qualche eccesso come quello raccontato anni fa quando si diceva che avesse litigato così duramente con la prima moglie per una storia di tradimenti da farle trovare persino dei proiettili in casa. Storia, in ogni caso, mai confermata, più vicina alla leggenda che alla realtà.

rui patricio e la moglie rui patricio e la moglie rui patricio rui patricio del portogallo non riesce a fermare il tiro del tedesco thomas mueller rui patricio