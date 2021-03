“IL CAMPIONATO E’ GIA’ FINITO”, PAROLA DI FABIO CAPELLO CHE ESALTA CONTE - LESIONE ALL’ADDUTTORE PER IBRA CHE ORA PUÒ DEDICARSI SOLO A SANREMO (RISCHIA 3 SETTIMANE DI STOP) – COSA PENSA FRIEDKIN DEL FATTO CHE LA ROMA HA RACIMOLATO LA MISERIA DI 3 PUNTI SU 24 CONTRO LE BIG? E SE FONSECA NON AGGUANTA IL QUARTO POSTO, SIEDERA’ ANCORA SULLA PANCHINA GIALLOROSSA L’ANNO PROSSIMO? - LA SCATARRATA DI DONNARUMMA E LE FOTO DI ROMA-MILAN BY MEZZELANI

Un primo posto in classifica per l'Inter di Antonio Conte che anche dopo il netto successo con il Genoa ha dimostrato di essere la squadra da battere da qui alla fine del campionato. Fabio Capello ha commentato a Sky Calcio Club le prestazioni dei nerazzurri evidenziando soprattutto i meriti del suo allenatore:

"Conte ha fatto una cosa molto semplice e molto intelligente al di là del fatto che sia un grandissimo allenatore e questo è indubbio perché i risultati parlano per lui, perché ci sono allenatori che fanno giocare bene le squadre ma è anche meglio se si vince - dice -

Dopo aver iniziato il campionato cercando di andare a pressare in avanti come adesso usano fare tutti, lui ha capito che avrebbe dovuto giocare come aveva fatto nella stagione precedente, aspettando un po' gli avversari, e questo gli ha permesso di evidenziare le qualità di Lautaro e Lukaku. Ha capito questa cosa e la squadra si è trasformata".

Capello dà a Conte il merito di aver saputo cementare e coinvolgere tutti i giocatori nel gruppo, anche quelli dati in partenza: "Conte ha anche un altro merito ovvero quello di aver saputo recuperare Perisic e Eriksen - spiega - Questi due giocatori erano stati messi in vendita e quando, invece, sono rimasti, pensavo potessero creare dei problemi. E invece Conte è riuscito a coinvolgerli nel gruppo e a renderli determinanti".

"Barella è tra i tre migliori centrocampisti d'Europa"

Capello parla anche della rosa a disposizione di Conte, e in particolar modo di un giocatore: "Conte quest’anno ha in squadra uno dei migliori tre centrocampisti d’Europa, Nicolò Barella, senza dubbio - prosegue ancora - Ha corsa, visione di gioco, quando va a crossare il pallone sulla destra lo mette sempre giusto, quando lancia la palla arriva sempre giusta. Barella ha la stessa corsa di Hakimi ma a differenza di Hakimi che ‘butta’ la palla in mezzo, Barella la mette con precisione, ha una qualità superiore avendo la stessa quantità di corsa e poi è anche molto efficace nel recupero della palla".

Da tuttomercatoweb.com

Esami strumentali in casa Milan dopo i problemi riportati da Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic nella sfida di ieri contro la Roma. Questo quanto emerso dopo i test:

- Ibrahimovic: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni.

- Calhanoglu: gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica.

- Rebic: gli esami strumentali hanno dato esito negativo.

Da juventusnews24.com

Negli studi di Sky Sport, durante il Club, Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno sentenziato le loro previsioni per la corsa Scudetto. Interessante l’idea di Fabio Capello, che ha già chiuso qualsiasi tipo di discorso.

«Il campionato è già finito» ha dichiarato l’ex allenatore della Juve, escludendo qualsiasi altra pretendente per il titolo, ormai diretto all’Inter secondo il suo pensiero.

FONSECA

Andrea Pietrzela per gazzetta.it

K.o. interno contro il Milan, ennesimo scontro d'alta classifica fallito e scivolone al quinto posto. Perché per stare in alto, i soli 3 punti raccolti sui 24 disponibili contro le grandi squadre sono troppo pochi. "Per stare in zona Champions serve fare punti: se non vinci queste partite, diventa difficile arrivarci" conferma Fonseca.

"Siamo entrati male in campo, le situazioni che il Milan ha creato sono state palle perse da noi in costruzione. Oggi abbiamo sbagliato i primi venti minuti, eravamo troppo passivi e contro una squadra come il Milan poi diventa difficile recuperare. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare il nostro calcio e creare occasioni, ma l'avvio è stato sbagliato". E sul calcio di rigore subito il tecnico taglia corto: "Non voglio parlare di questo. È facile dopo la partita trovare scuse, ma io non cerco scuse".

CONTRO IL PRESSING

Il tecnico giallorosso si è poi focalizzato sul gol decisivo di Rebic, nato da un rilancio sbagliato di Pau Lopez: "Se non c'è pressione Pau può giocare la palla in avanti e costruire dal basso, ma se la palla non è precisa e c'è pressing diventa tutto più difficile. Loro sono stati bravi, ma c'è soprattutto demerito da parte nostra: se commetti un errore contro una grande squadra, poi diventa più difficile da recuperare. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, nel secondo abbiamo rischiato di più perché stavamo perdendo, ma è il primo tempo che non abbiamo fatto bene.

Sapevamo della loro velocità, non ci possiamo permettere di approcciare male partite così. E non parlo di errori individuali, gli errori sono allo stesso tempo sia tecnici sia tattici". Ma il copione nei big-match stagionali è sempre stato lo stesso: "È difficile capire il perché, ma ci manca sempre qualcosa con le grandi. Dobbiamo lavorare sui dettagli: secondo me è un problema che abbiamo in fase difensiva, non in fase offensiva".

