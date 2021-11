22 nov 2021 19:14

“CE STANNO LE BANANE DENTRO, FELIX” - MOURINHO CONSEGNA LE SCARPE BALENCIAGA DA 800 EURO AL CENTRAVANTI GHANESE MA IN SOTTOFONDO PARTE IL COMMENTO RAZZISTA. CHI E’ STATO A PRONUNCIARE LA FRASE? - "NON SO COME CAZZO FAI A METTERTELE", SI SENTE ANCORA FUORI CAMPO. E POI, UNA VOLTA INDOSSATE LE SCARPE, L'INVITO: "DANCE, DANCE..." - VIDEO