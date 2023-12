COSA HA SPINTO IGNAZIO LA RUSSA, SECONDA CARICA DELLO STATO, AD ATTACCARE MATTARELLA E IL SUO PRESUNTO ABUSO DI POTERI? L’HA FATTO “PER CREARE CON MALIZIA O PER RAGIONI INCONFESSABILI UN INCIDENTE AL MASSIMO LIVELLO” (COME SI CHIEDE FOLLI SU ‘REPUBBLICA’)? - L’IPOTESI VOCIFERANTE COLLEGA TALE SGARBO ISTITUZIONALE ALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA, SEMPRE PIÙ COMPLESSA, IN CUI È FINITO IL FIGLIO LEONARDO APACHE, DENUNCIATO PER STUPRO DA UNA RAGAZZA – INFATTI, NELLE ULTIME ORE SONO SPUNTATI ANCHE TRE FILMATI GIRATI CON I TELEFONINI CHE DOCUMENTANO COSA È ACCADUTO LA SERA DEL 18 MAGGIO 2023 NELLA CASA MILANESE DEL PRESIDENTE DEL SENATO - INTERROGATO OGGI IN PROCURA A MILANO LEONARDO APACHE, A CUI È STATO PRELEVATO IL DNA, HA RESPINTO LE ACCUSE DI STUPRO E HA CONFERMATO CHE IL RAPPORTO SESSUALE CON LA RAGAZZA C’È STATO MA CHE LEI ERA CONSENZIENTE… - VIDEO