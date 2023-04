IL NAPOLI VINCERA’ LO SCUDETTO NONOSTANTE NAPOLI E I SUOI TIFOSI - LA CITTA’ INVECE DI GODERSI UN TITOLO CHE MANCA DA 33 ANNI CONTESTA DE LAURENTIIS AL GRIDO DI "PAPPONE”, GLI ULTRA’ “SCIOPERANO” PER IL CARO BIGLIETTI E CONTRO IL DIVIETO DI PORTARE ALLO STADIO STRISCIONI E TAMBURI – OTTO MESI FA AURELIONE, DURANTE IL RITIRO PRE-CAMPIONATO, FU COSTRETTO A BARRICARSI IN HOTEL PER MOTIVI DI SICUREZZA: I TIFOSI GLI VOLEVANO FARE LA PELLE, INVITANDOLO AD ANDARSENE A BARI, PER AVER MANDATO VIA INSIGNE, MERTENS E KOULIBALY - GLI ACQUISTI DI KIM E KVARATSKHELIA FURONO ACCOLTI CON IRONIA – LA FOLLIA TUTTA NAPOLETANA? LE SEDICENTI ÉLITE CITTADINE SONO SCHIERATE CON LE CURVE…