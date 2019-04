“CONTE? SE VIENE ALLA ROMA, VADO A PRENDERLO ALL’AEROPORTO” – DOPO LA VITTORIA SUL CAGLIARI CHE PORTA LA ROMA PER UNA NOTTE AL 4°POSTO, RANIERI PARLA DELL’EX CT: “NON SO NULLA MA SAREI FELICISSIMO” – SIR CLAUDIO, IN REALTA’ PUO’ ANCORA GIOCARSI CHANCE DI CONFERMA IN CASO DI QUALIFICAZIONE CHAMPIONS – TOTTI PARLA DI CONTE (“UN VINCENTE”) E DI ZANIOLO (“HA UN CONTRATTO DI 5 ANNI…”) - VIDEO

Gran gol de Pastore. Roma 2-0 sobre Cagliari. ? pic.twitter.com/KQH6BbrQkB — diariopiez_hn (@Diariopiez_hn) 27 aprile 2019

Da www.corrieredellosport.it

ranieri 11

«Da tifoso della Roma vorrei Antonio Conte come allenatore. Non so nulla di presunti contatti ma un suo eventuale arrivo mi renderebbe felice. Se viene lo prendo all’aeroporto». Claudio Ranieri si espone sul futuro della Roma e lo fa al termine della vittoria più bella della sua nuova gestione con un 3-0 inflitto al Cagliari all'Olimpico. Nell'anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A Fazio, Pastore e Kolarov hanno firmato i gol decisivi per i tre punti: «Da quando sono arrivato è la partita più bella - ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport - La squadra si è rasserenata e i giocatori hanno giocato l'uno per l'altro senza egoismi. Contro l'Inter abbiamo lasciato troppi cross e oggi siamo riusciti a limitare il Cagliari sulle due fasce».

conte 6

SU PASTORE - La Roma ha agganciato momentaneamente il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione partita male: «Erano andati via dei giocatori importanti e quelli che restano non sono stati contenti - ha sottolineato il tecnico giallorosso -C’è stato un po' di disappunto interiore da parte dei giocatori e i nuovi acquisti non hanno trovato la situazione migliore. Ora i ragazzi stanno ritrovando la consapevolezza dei propri mezzi». Sorpresa della formazione titolare è stato Pastore, autore del 2-0: «Per me l'allenamento è sacro e Pastore in settimana ha fatto cose notevoli che mi hanno convinto a sceglierlo dal primo minuto» ha concluso Ranieri.

TOTTI

totti conte

Nel pre-gara di Roma-Cagliari, è Francesco Totti a presentarsi davanti le telecamere di Sky per fare il punto sul presente e sul futuro della squadra giallorossa: «La squadra è buona, tra le prime quattro italiane. Ogni anno però si deve cambiare qualcosa se le cose non vanno come ti eri prefissato. Poi sarà il futuro mister a decidere con la società chi rimarrà e chi se ne andrà». Impossibile non pensare ad Antonio Conte: «Diciamo che in queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo ma noi abbiamo mister Ranieri in panchina e dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. Lui è il nostro tecnico attuale e a fine stagione valuteremo. In questo momento dobbiamo centrare l’obiettivo della Champions. Antonio Conte è uno degli allenatori più forti d’Europa, un vincente. Qualunque squadra farebbe follie per lui. Si è parlato della Roma, dell’Inter e del Bayern Monaco. Quando puoi avere un allenatore così forte poi hai più possibilità di vincere. Un allenatore così non dico che poi ha carta bianca ma ha tutto per far bene».

claudio ranieri foto mezzelani gmt 36

ZANIOLO - Il giovane talento è ambito da molti club: «Ha già un contratto di 5 anni, glielo facciamo firmare per 10? (ride, ndr). Le cose si fanno sempre in due, il contratto è già fatto. Ogni campionato è diverso. Quello italiano è uno dei più difficili per i giovani, soprattutto a Roma dove le aspettative sono alte. Zaniolo è partito con il piede giusto ma adesso deve continuare sui suoi livelli».

PASTORE e RANIERI - L'ex Psg sarà titolare: «Penso che il mister abbia scelto la formazione migliore. Ha visto allenarsi i ragazzi tutta la settimana e ha messo in campo i migliori 11. Pastore oggi può far vedere la propria classe e la voglia di indossare questa maglia. Non è una bocciatura per Schick è solo una scelta perché non si gioca in 12». Sulla possibilità che l'allenatore resti in caso di qualificazione in Champions: «Non dipende dalla qualificazione, questo lo posso assicurare».

