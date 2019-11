12 nov 2019 10:00

“CR7? NON E’ PIU’ DEBORDANTE COME UNA VOLTA MA SARÀ ANCORA MOLTO UTILE ALLA JUVE” - CAPELLO TORNA A PARLARE DI RONALDO DOPO CHE AL CLUB DI 'SKY' AVEVA DETTO CHE IL PORTOGHESE NON SALTA PIU’L’AVVERSARIO DA 3 ANNI: "CON GLI ANNI QUALCOSA SI PERDE, E’ FATALE. NEL TOGLIERLO SARRI HA MOSTRATO CORAGGIO E HA AVUTO RAGIONE. IO PER VINCERE LO SCUDETTO TOLSI TOTTI CONTRO LA JUVE. NON FU LA FINE DEL MONDO MA QUASI…”