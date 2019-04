Da http://www.toronews.net

Lite furibonda a Tiki Taka tra Urbano Cairo e Giuseppe Cruciani. Il presidente granata interviene perchè non concorda con le affermazioni del conduttore radiofonico e parte all’attacco: “Cosa c’entra se le due squadre erano sullo 0-0? Se un rigore c’è, lo si da. Cruciani ti voglio dare della capra. Non capisci niente di calcio. Capra! Capra! Capra”, inizia a dire il presidente del Torino, à la Vittorio Sgarbi. Pronta la replica di Cruciani: “Lei capisce tutto e ha due giornali dove scriverlo”, il patron granata non ci sta: “Tu lo fai tutti i giorni nei tuoi programmi.

Lascia perdere e cerca di fare delle trasmissioni migliori”. Cruciani risentito risponde: “Sta andando su un piano che non esiste. Presidente non si deve permettere ad attaccarmi sul piano personale e dire quelle che ha detto. Non si può permettere di gettare merda su di me e su quello che faccio per un’opinione. Me ne fotto se lei è il presidente della Repubblica“, Cairo infine cerca di minimizzare: “Le ho dato solo della capra…”.

Pardo va decisamente in difficoltà a riportare all’ordine i due ospiti, considerando anche il fatto che si trattava di una discussione a distanza visto che il presidente del Toro era in collegamento e Cruciani in studio. “Non possiamo perdere tempo, siamo una trasmissione con mille temi da trattare. Se poi avete delle cose di cui parlare tra di voi lo fate in altre sedi”.

