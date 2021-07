“A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE IL FIDANZATO” - GIORGIA ROSSI SU “OGGI” ACCENDE IL DERBY DELLE BIONDE DI DAZN E RIFILA UN CALCIONE PREVENTIVO A "DIVETTA": "CI DIPINGONO COME RIVALI, MA NON SIAMO PARAGONABILI. IO HO UN APPROCCIO GIORNALISTICO, LEI HA FATTO UNA CARRIERA DIVERSA” (CHE E' UN MODO PER DIRE IO SO' IO E LEI...)

diletta leotta giorgia rossi 9

Da Oggi

Dopo una lunga militanza Mediaset, Giorgia Rossi e passata a Dazn, regno della collega Diletta Leotta. E in un’intervista a OGGI, in edicola da domani, la conduttrice dice: «Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa».

giorgia rossi diletta leotta 5

E descrive così la collega: «Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto». Giorgia, che da sette anni è legata sentimentalmente al collega di Mediaset Alessio Conti, promuove il fidanzato anche nel confronto con l’attore turco Can Yaman, che frequenta la Leotta.

diletta leotta e can yaman 1

E aggiunge: «Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50».

giorgia rossi 2 giorgia rossi giorgia rossi foto di bacco diletta leotta 3 giorgia rossi 8 giorgia rossi 7 diletta leotta 1 giorgia rossi 6 giorgia rossi 5 giorgia rossi 4 diletta leotta 2 giorgia rossi 3 giorgia rossi 2 giorgia rossi 1 giorgia rossi diletta leotta e can yaman 2 giorgia rossi pardo diletta leotta e can yaman 4 diletta leotta e can yaman 3 giorgia rossi alessio conti giorgia rossi pjanic giorgia rossi giorgia rossi can yaman diletta leotta can yaman diletta leotta diletta leotta dazn giorgia rossi alessio conti giorgia rossi giorgia rossi sandro sabatini giorgia rossi can yaman e diletta leotta 4 giorgia rossi giorgia rossi2 can yaman e diletta leotta con la madre di lui giorgia rossi giorgia rossi giorgia rossi diletta leotta