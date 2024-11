“LA DONNA HA INVENTATO TUTTO” - CADE L’ACCUSA DI STALKING DA PARTE DI LORENZO PELLEGRINI NEI CONFRONTI DELLA ESCORT: ORA FABRIZIO CORONA RISCHIA IL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE - IL CAPITANO DELLA ROMA VERSO L’ARCHIVIAZIONE DOPO LA DENUNCIA DELLA DONNA ORA INDAGATA PER CALUNNIA E MINACCE. CHIUSA L’INCHIESTA ANCHE SUGLI ARTICOLI PUBBLICATI DA “FURBIZIO” - RESTA UNA DOMANDA: PERCHÉ LA ESCORT LO AVREBBE FATTO? E COME MAI HA PRESO DI MIRA PROPRIO PELLEGRINI?

Non ha mai avuto una relazione con Lorenzo Pellegrini, non è mai stata all’Olimpico, non conosceva neanche il campione giallorosso. Però lo ha denunciato, raccontando di essere vittima delle sue continue molestie. E Fabrizio Corona ha fatto da cassa di risonanza alle sue parole. Adesso però l’indagine si è capovolta e la escort che ha puntato il dito contro il calciatore è accusata di minacce e calunnia.

Le indagini sono concluse e tra gli indagati compare anche Fabrizio Corona. È accusato di diffamazione per aver diffuso la notizia che si è rivelata poi essere falsa. In breve: secondo i pm la donna ha inventato tutto, dall’incontro ai dettagli della storia. Per Pellegrini si profila l’archiviazione.

“L’ho frequentato da metà gennaio del 2023, fino alla fine di luglio”, aveva scritto, dicendo di essere stata infastidita da Pellegrini sia telefonicamente che per interposta persona

(...) La donna ai pm ha raccontato di essere stata costretta a difendersi, anche via social, prendendo di mira persino la moglie del calciatore: “Di a tuo marito che le escort si pagano”, aveva messo nero su bianco.

Una versione ribadita anche a Fabrizio Corona, che aveva pubblicato parte delle conversazioni con la ragazza oscurando ogni riferimento. “Ha detto che ha avuto il mio numero da qualcuno che mi conosce. Il classico passaparola. Non so da chi ha avuto il numero, non mi è mai interessato più di tanto – spiegava - Non si è presentato. Mi aveva chiamato e abbiamo preso appuntamento per quello stesso giorno. Mi ha chiamato e ha preso appuntamento”.

Il primo incontro sarebbe avvenuto in una casa in zona Prati, a Roma. Le molestie sarebbero iniziate dopo. Nelle denunce la donna parla anche di inviti all’Olimpico, dove sarebbe andata per stare vicino al calciatore.

Un racconto suggestivo che però si è sgretolato alla prova dei fatti. Analizzando gli spostamenti di Pellegrini e della escort, anche grazie all’analisi dei tabulati telefonici, i magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini hanno infatti capito che la donna non era all’Olimpico quando affermava di aver assistito alle partite del capitano della Roma. Non solo: il cellulare di Pellegrini non incrocia mai quello della signora. Dunque non sono mai stati nello stesso posto. Non ci sono prove che si conoscano.

Invece si ha certezza che, a differenza di quanto raccontato dalla donna, l’affitto dell’appartamento a Prati non è stato pagato da Pellegrini, ma da un altro uomo che ha ammesso la circostanza.I fatti per i pm sono chiari. Sostengono che la donna mentiva. Resta una domanda: perché lo avrebbe fatto? E come mai ha preso di mira proprio Pellegrini?

