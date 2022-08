13 ago 2022 12:15

“DOPO IL REAL MADRID SMETTO” – CARLO ANCELOTTI ANNUNCIA L’ADDIO AL CALCIO: “I BLANCOS SONO IL TOP DEL CALCIO E HA UN SENSO METTERE LA PAROLA FINE DOPO QUESTA ESPERIENZA” – “MOURINHO ALLA ROMA? È ENTRATO MOLTO BENE NELLA STORIA DELLA SQUADRA. CI SENTIAMO SPESSO, LA ROMA AVEVA BISOGNO DI UN ALLENATORE COME LUI E LUI DELL’AFFETTO DI UNA PIAZZA COME QUELLA” – POI LA PROFEZIA SULLA SERIE A: “LE FAVORITE PER LO SCUDETTO SONO…”