“UNA DOPPIA IMPOTENZA: QUELLA DELLA FERRARI È NOTA, QUELLA DELLA MERCEDES È INEDITA” – TERRUZZI SUL GP D’OLANDA DOMINATO DA VERSTAPPEN - "SE DUE FENOMENI DEL GAS COME LECLERC E HAMILTON NON CE LA FANNO A METTERE UNA PEZZA AI RISPETTIVI GUAI, SIGNIFICA CHE I GUAI SONO SERISSIMI. IL TUTTO ALLA VIGILIA DEL GP D'ITALIA, GARA CHE ALLA COPPIA HAMILTON-LECLERC PIACE ASSAI. MA QUI I LORO DESTINI SI DIVIDONO…"

Giorgio Terruzzi per il “Corriere della Sera”

hamilton

Una doppia impotenza. Quella della Ferrari è nota, ribadita da un inseguimento firmato Leclerc lungo 72 giri. Quinto in qualifica dietro Gasly, quinto al traguardo dietro Gasly, rosicchiando decimi su decimi, mai abbastanza per invertire l'ordine fissato sabato, dovuto anche a una valutazione aerodinamica errata dello stesso Charles.

Quella della Mercedes è inedita, almeno nella forma intravista tra i fumogeni di Zandvoort. Dove Hamilton ha raschiato il barile del proprio talento pur di mantenere i contatti con Verstappen, fuori portata per qualità tecnica e umana visto che ha tirato dal primo all'ultimo metro senza sbagliare una linea. Il forcing: irresistibile. Esauriente al punto da dare una piega a questo campionato, al di là del sorpasso in classifica.

hamilton leclerc 7

L'idolo d'Olanda ha mancato due gare (Inghilterra e Ungheria) dove avrebbe rimediato un bottino certo e consistente e il fatto che sia al comando alla vigilia di Monza offre l'immagine degli affanni Mercedes. Messa all'angolo per la prima volta anche sul fronte psicologico, visti i segnali di resa trasmessi via radio a un campione che arrendersi non sa, visto il mezzo pasticcio tattico che ha rischiato di dare a Bottas il punto da giro veloce nel finale di una domenica bestiale.

lewis hamilton.

Se due fenomeni del gas come Leclerc e Hamilton non ce la fanno a mettere una pezza ai rispettivi guai, significa che i guai sono serissimi. Il tutto alla vigilia del Gp d'Italia, gara che alla coppia Hamilton-Leclerc piace assai. Ma qui i loro destini si dividono. Lewis dispone di strumenti psicologici, tattici e tecnici in grado di intralciare l'andatura del suo antagonista; Charles dovrà cercare il numero circense per tenere vispa una tifoseria destinata a soffrire. È quasi indispensabile che ci provi dopo questa immersione nell'arancio olandese persino stucchevole per noi, invidiosi come siamo delle feste altrui.

