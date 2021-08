27 ago 2021 10:46

“ECCO MALAGO’ ESPERTO DI SPORT E DELL’ALTRA META’ DEL CIELO…” - LA "PAZZA IDEA" DI BERLUSCONI: AFFIDARE FORZA ITALIA AL CAPO DEL CONI - COME DAGO-ANTICIPATO, I DUE SI SONO INCONTRATI A VILLA CERTOSA IN SARDEGNA, GRAZIE ALLA DIPLOMAZIA DI GIANNI LETTA, AMICO DI ENTRAMBI. MA IL NUMERO UNO DELLO SPORT ITALIANO AVREBBE DECLINATO LA PROPOSTA DEL CAVALIERE - SILVIO AVREBBE VISTO ANCHE L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA PIER FERDINANDO CASINI PER LA PARTITA DEL COLLE…