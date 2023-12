“ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE CHIEDO PIÙ RISPETTO" - FEDERICA BRIGNONE, DOPO LA DOPPIETTA IN GIGANTE IN CANADA, POLEMIZZA PER IL CALENDARIO TROPPO INTENSO: "SI POTEVA ORGANIZZARE TUTTO MEGLIO. DOPO DUE SETTIMANE TRASCORSE IN AMERICA ABBIAMO RISCHIATO DI PERDERE L'AEREO, DESTINAZIONE ST. MORITZ. QUESTA VOLTA HANNO ESAGERATO. IO SONO IN GIRO DA IERI MATTINA E ALLE MIE COMPAGNE CON I RITARDI DEI VOLI È ANDATA ANCHE PEGGIO…” - VIDEO

Daniela Cotto per "la Stampa" - Estratti

La Coppa del mondo di sci è un lungo viaggio dall'Europa all'America e ritorno. Lo sa bene Federica Brignone che, dopo la doppietta centrata nelle due gare di gigante in Canada, non vede l'ora di aprire la porta di casa e di buttarsi sotto la doccia. Ma i tempi sono strettissimi perché oggi è già ora di ripartire, destinazione St-Moritz per le gare veloci in programma da venerdì a domenica, con le due prove ufficiali di domani e giovedì.

«Il calendario è troppo intenso, io sono in giro da ieri mattina e alle mie compagne con i ritardi dei voli è andata anche peggio». Federica, dall'alto delle sue 23 vittorie - è l'italiana più vincente della storia della Coppa del mondo, l'unica ad aver vinto la Coppa generale- non usa giri di parole. E prende posizione. Come fa per i temi della sostenibilità ambientale in qualità di ambassador delle aziende che sempre di più credono in lei e la scelgono come testimonial.

Atleta a tutto tondo, polivalente dal punto di vista tecnico (gareggia in gigante superG e discesa) e donna di talento. Cresciuta a pane e sport, ama mettersi alla prova anche nella musica con la chitarra o in cucina dove eccelle. Adora vivere all'aria aperta - mare e montagna -, difende la sua vita personale e non ha mezze misure quando si tratta di difendere le sue idee. «Io parlo quando c'è bisogno. E adesso vi dico che, a questo giro, la Federazione internazionale poteva organizzare tutto meglio». Federica, ci spieghi.

«Dopo due settimane trascorse in America abbiamo rischiato di perdere l'aereo.

In buona sostanza anziché concentrarti sulla gara, domenica - il giorno della vittoria in gigante - dovevamo pensare a organizzare viaggio e valigia. Lo stesso vale per i nostri tecnici. La federazione internazionale questa volta ha esagerato. Ci vuole più rispetto per atleti e tecnici».

Torna in Europa dopo un fine settimana magico. Un back to back in gigante.

