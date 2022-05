“IL FORO? È IL COLOSSEO DEL TENNIS” – IL GLADIATORE DJOKOVIC STA TORNANDO E FA IMPAZZIRE ROMA (LA FRASE SCRITTA SULLA TELECAMERA) - “CERCO SEMPRE L'AFFETTO DEL PUBBLICO. IN PERCENTUALE, NON L'HO AVUTO A MIO FAVORE NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STADI, MA QUI A ROMA DA 16 ANNI ORMAI HO SEMPRE SENTITO CHE PROVANO AMORE PER ME" - IL CICLONE SINNER SPAZZA VIA MARTINEZ E SI REGALA IL DERBY CONTRO FOGNINI - ROMA PAZZA DI TENNIS: RECORD DI SPETTATORI E DI INCASSI AL FORO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Vincenzo Martucci per il Messaggero

sinner 77

Felicità è ritrovare l'amore della folla e sentirsi di nuovo forti sulla via di uno Slam. Felicità è riscattare subito una batosta con una prova maiuscola in un grande torneo, meglio ancora di casa. Così martedì sera agli IBI di Roma Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i più felici per l'esordio nel Masters 1000 di tradizione e peso pre-Roland Garros. Che segna il nuovo record di spettatori con 34.406 paganti (33.721 il 16 maggio 2019) e, con 14,8 milioni di euro, batte anche quello d'incassi sempre del 2019. Novak è felice: «Io cerco sempre l'affetto del pubblico.

jannick sinner foto mezzelani gmt108

In percentuale, non l'ho avuto a mio favore nella maggior parte degli stadi, ma qui a Roma da 16 anni ormai - mai sconfitto prima dei quarti, 5 successi in 11 finali - ho sempre sentito che provano amore per me. Cambia molto se la gente è con te, senti una spinta, il vento nella schiena, così mi diverte sempre tanto a giocare nel Colosseo del tennis».

nole djokovic foto mezzelani gmt396

Novak fa una dedica sulla telecamera in campo: Uno di noi. «E per un gruppo di ragazzi, li ricordo bambini che tifavano per me e gridavano: Nole uno di noi. Ora sono grandi ma sono ancora lì e li ho voluti ringraziare». Novak non è ancora Novak, ma quasi: «Ogni settimana mi sento più vicino al livello che vorrei. Sono nella direzione giusta, posso fare meglio, ma il livello del mio tennis è molto alto».

L'esordio agli IBI di Novak è una passeggiata: intasca il primo set molto equilibrato per un abbaglio del russo su uno smash e subito dopo si esalta recuperando due palle impossibili sotto rete e poi caricando il pugno e il pubblico. «C'è un uomo, Marco Panichi, che mi organizza allenamenti specifici perché io sia più flessibile, più pronto a muovermi sul campo e possa pattinare». Primatista delle settimane (369) e degli anni chiusi da numero 1, Novak è oltre: «Quel sogno l'ho realizzato. Ora, come prima cosa vorrei vincere il Roland Garros, e come seconda questo torneo».

djokovic

DETERMINAZIONE Sinner vuole subito reagire allo sconcertante 6-1 6-2 subito la settimana scorsa a Madrid da Auger Aliassime, soprattutto, dopo una prova stranamente sotto tono, da giocatore abulico e senza soluzioni come non mai dall'esplosione sul circuito ATP di due anni fa.

Contro lo spagnolo Pedro Martinez, più anziano di 5 anni e indietro in classifica (numero 40 contro 13) che, dopo il torneo vinto a Santiago non ha combinato granché, l'altoatesino parte in quarta, aggressivo e spavaldo, piazza un parziale di sette punti a zero e vola 4-1 in 19 minuti. Ma, quando arriva a 5-3 e servizio, quasi frena, sbaglia due dritti e rischia dopo aver dominato concedendosi una delle enigmatiche pause. Fortuna che si riaccende, strappa il 6-4 a forza di dritto e rovesci longilinea.

nole djokovic foto mezzelani gmt394

E, sulla scia, va subito 2-0 nel secondo set, che incassa per 6-3, raggiungendo l'inedito derby azzurro di stasera alle 19 contro Fabio Fognini.

Un altro Milan-Inter fra i due grandi tifosi di calcio. «Ho tanto rispetto per lui, mi ha aiutato tanto nella mia prima Davis, siamo gli ultimi due italiani rimasti, sarà dura, ma purtroppo ci tocca».

BRAVO RAGAZZO L'Italia a Roma è già solo loro due. Il 19enne di qualità Luca Nardi (201 ATP) cede subito all'11 del mondo Cameron Norrie, implacabile con l'87% di prime ma tutto un elogio per l'italiano dagli ottimi servizio, dritto e volée: «Questo giovane emergente gioca davvero bene». Il solito problema al ginocchio blocca Jasmine Paolini, l'inesperienza frena la guerriera Lucia Bronzetti, un calo di intensità beffa allo sprint la russa di Latina Liudmila Samsonova.

