22 mag 2023 11:51

I “GABBIANI” VOLANO IN ALTO GRAZIE A DE ZERBI - IL BRIGHTON, ALLENATO DAL TECNICO ITALIANO, CENTRA LA PRIMA QUALIFICAZIONE IN EUROPA DELLA SUA STORIA - GRAZIE ALLA VITTORIA SUL SOUTHAMPTON, I "SEAGULLS" HANNO LA CERTEZZA DI GIOCARE IN UNA COMPETIZIONE EUROPEA (MANCA UN PUNTO PER ACCEDERE ALL'EUROPA LEAGUE) - L'INGHILTERRA AI PIEDI DI ROBERTO DE ZERBI, INGAGGIATO DOPO IL PASSAGGIO DI GRAHAM POTTER AL CHELSEA, È RIUSCITO A SCAVALCARE I “BLUES” IN CLASSIFICA E POTREBBE FINIRE DAVANTI AL TOTTENHAM…