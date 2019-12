“CON ICARDI NON L’HO MAI FATTO PRIMA DI UNA PARTITA” – WANDA NARA DA CHIAMBRETTI PARLA DEI CONSIGLI SESSUALI DI CONTE E DELLA CESSIONE DI MAURITO AL PSG: “NON SO CHI SIA STATO A CACCIARLO. IL PROSSIMO ANNO ALLA JUVE? NO, NO…” - E SUL RAPPORTO CON L’EX MAXI LOPEZ DICE… - LADY ICARDI A “CHI”: "AL GF VIP VEDRETE UN'ALTRA FACCIA DI ME. MA QUELLA VERA È QUELLA DI MAMMA. I MIEI 5 FIGLI LI CRESCO SOLA, SENZA TATE. IO E MAURO BASTIAMO”

wanda nara

Wanda Nara, intervistata da Piero Chiambretti a “#CR4 – La Repubblica delle donne”, in onda domani sera in prima serata su Retequattro, ha parlato, tra gli altri argomenti, dei motivi che hanno portato alla cessione di Icardi al Paris Saint-Germain: “Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il PSG è uno dei club più importanti del mondo”.

CHI wanda nara

Sui consigli sessuali di Antonio Conte, la moglie di Icardi risponde: “Non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farlo prima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere”

In merito agli anni all’Inter: “Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i neroazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene”.

wanda nara

Riguardo le voci di mercato che l’anno prossimo lo vedono alla Juventus: “No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.

Sul feeling con gli altri procuratori: “Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo.

Raiola: “Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò”.

wanda nara

Moggi - che ha detto che con una come lei non avrebbe mai fatto affari- : “Penso che uno come manager deve sempre pensare alla cosa migliore per la sua azienda. Un giocatore come Mauro che fa 30 gol a stagione va benissimo in qualsiasi squadra. Per me è stato facilissimo avere uno come lui accanto ma Mauro potrebbe andare in qualunque squadra anche senza di me”

A proposito dello scetticismo che ancora accompagna le donne nel mondo del calcio: “Si deve cambiare questa cosa. Nel 2020 non si possono sentire queste cose sulle donne, siamo tutti uguali e pensiamo tutti alla stessa maniera. Noi donne spesso siamo sottovalutate ma è ora di cambiare”.

wanda nara party

Icardi come padre e come Maxi Lopez vive il loro rapporto tra Mauro e i suoi tre figli: “Prima di tutto, lo ribadisco, io ho lasciato Maxi, sono tornata in Argentina e solo dopo ho iniziato una storia con Mauro. Avevo tre bambini piccoli e non è stato facile tornare in Argentina e iniziare tutto da capo. Per me aver trovato trovare una persona come Mauro, che era giovanissimo, è stato importante: non è stata una scelta solo per me, l’ho scelto anche perchè lui amava già i miei bambini”.

wanda nara party

E prosegue: “Educo i miei figli cercando soprattutto di trasmettergli personalità: ho anche un bambino tifoso della Juve, il più piccolo. E magari dirlo o mettere una foto sarebbe stato sconveniente. Il più grande invece è interista da sempre, anche prima di conoscere Mauro. Non posso dire a un bambino che va a scuola a Milano di non indossare una maglia per non infastidire Lopez. Penso che Maxi debba essere orgoglioso che io abbia scelto una persona che ama i nostri bambini”.

WANDA NARA

Da Chi

wanda nara party

«Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io. Certo, vedo che è una cosa che, in effetti, scatena stupore negli altri. A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi.

Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve (ride, ndr): sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata. Devo esserlo, sono cinque... Certo, quando è nato il mio Valentino avevo solo 21 anni, non ero così ferrata sul tema, però ho sempre avuto questo forte desiderio di maternità e con il tempo ho imparato anche a gestire le situazioni. E a godermi i miei bambini... Io mi sono goduta tutta la loro prima infanzia, la vita con i bebè, le prime pappe.

wanda nara party

Andavo negli alberghi con il frullatore, cantavo le ninne ovunque, sembravo un po’ una matta. Mauro è come me: quando c’è vuole sempre stare in famiglia. Poi, sì, alla fine, alle otto di sera sono tutti a letto. E io e lui abbiamo un po’ di tempo per parlare e per stare fra di noi. Certo, quest’anno che Mauro è a Parigi - dividiamo la nostra vita fra lì e Milano - è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare, mi dà una mano grossissima: è unico».

wanda nara

E' una Wanda Nara insolita, ben diversa dalla esuberante showgirl di “Tiki Taka” o dalla rocciosa procuratrice del marito, il campione del Psg (ex Inter) Mauro Icardi, o dalla star un po' sexy di Instagram, quella che si confessa in una lunga intervista a cuore aperto pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 dicembre. Il ritratto che esce dall'intervista è quello soprattutto di una madre molto chioccia per i suoi cinque figli (tre Constantino, Benedicto e Valentino avuti da Maxi Lopez e due Francesca e Isabella da Icardi), che presenta per la prima volta sulle pagine di Chi alla vigilia del suo esordio come opinionista al Gfvip che partirà su Canale 5 il 7 gennaio.

wanda nara

«Io sono una fan della prima ora del Gf, guardo la versione spagnola, quella argentina e l’italiana», spiega Wanda Nara. «E tutti lo seguono: è interessante vedere come gente diversa per cultura, provenienza ed esperienza riesca a convivere sotto lo stesso tetto. Lo considero “l’occasione”, un modo per farmi conoscere per davvero».

Una nuova immagine quindi da aggiungere a quelle che già conosciamo su Instagram, in Tv o dalle cronache calcistiche ?

«Sono immagini... A me piace creare un’immagine, anche da sogno, mi piace farlo per gioco e per lavoro. Poi, lontano dal social, ho ancora un altro ruolo, quello di procuratrice, dove sono più austera. E poi, soprattutto, io sono la mamma con le scarpe da tennis che corre con i suoi bambini. Non mi vedrete mai truccata tipo celeb fuori dagli impegni di lavoro. E non mi vedrete mai con l’autista».

wanda nara party wanda nara giorgia venturini wanda nara borse wanda nara maxi lopez matrimonio wanda nara mauro icardi caras wanda nara in cucina icardi wanda nara matrimonio 1 wanda nara mauro icardi wanda nara l'equipe wanda nara 3 wanda nara 1 wanda nara ig 2 wanda nara 2 wanda nara ig 5 wanda nara 19 anni wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara scarpe wanda nara 4 wanda nara wanda nara 1 wanda nara 2 wanda nara 3 wanda nara wanda nara icardi wanda nara psg pierluigi pardo wanda nara wanda nara gente cover wanda nara ig wanda nara babydoll ig wanda nara selfie pancione wanda nara party wanda nara GIORGIA VENTURINI WANDA NARA wanda nara party wanda nara party wanda nara party