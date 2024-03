16 mar 2024 09:50

“IMMOBILE AGGREDITO? A ME SUCCEDE TUTTI I GIORNI, VIVO SOTTO SCORTA DA 20 ANNI E NON FACCIO CLAMORE” - LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA LAZIO CLAUDIO LOTITO OSPITE ALLA LEZIONE TENUTA DALL'EX BIANCOCELESTE STENDARDO ALL'UNIVERSITÀ LUISS: “SUL MIO CELLULARE 500.000 MINACCE DI MORTE A ME E ALLA MIA FAMIGLIA” - IL CENTRAVANTI, COLPEVOLIZZATO PER LE DIMISSIONI DI SARRI, E’ SCOSSO E RIPENSA ALL’ADDIO DOPO ESSERE STATO INSULTATO DAVANTI AL FIGLIO E ALLA MOGLIE – LOTITO, CHE SI AFFIDA A TUDOR PER IL RILANCIO, INSISTE: "SARRI E’ STATO TRADITO. DA CHI DOVETE CHIEDERLO A LUI”