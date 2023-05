31 mag 2023 13:40

“INFANTINO, QUESTA E’ L’INFLAZIONE DELL’ARROGANZA” – ZAZZARONI INCENERISCE IL PRESIDENTE DELLA FIFA CHE CHIEDE 5 MILIONI PER I DIRITTI DEL MONDIALE FEMMINILE (DA LUI) ORGANIZZATI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA. IN PRECEDENZA LA RICHIESTA ERA DI 250MILA EURO – “IL DITTATORE DELLO STATO LIBERO DI BANANAS CENTO NE FA E UNA NE PENSA. DI SOLITO, QUELLA SBAGLIATA. DI FRONTE A CERTE CIFRE CAPISCO LA POSIZIONE DELLA RAI CHE..."