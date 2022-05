UNA “JOYA” PER MOU? - “SE DYBALA VENISSE ALLA ROMA GLI DAREI LA MIA MAGLIA NUMERO 10". TOTTI CONTINUA IL CORTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ARGENTINO CHE NICCHIA: "SCEGLIERO’ IL MEGLIO PER ME" - I DUE SONO ARRIVATI INSIEME A SAN SIRO PER L’INCONTRO ORGANIZZATO DA ETO’O: “TOTTI E’ UN IDOLO” – MA DYBALA HA PARLATO ANCHE CON ZANETTI (INTER): "ORA VADO IN VACANZA, NON SO ANCORA COSA FARÒ"

Da corrieredellosport.it

totti dybala

Paulo Dybala risponde alle parole di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso prima dell'inizio del match di San Siro per per l'Integration Heroes Match aveva parlato della Joya: "Darò qualche consiglio a Dybala su Roma. Se dipendesse da me gli darei la maglia numero dieci molto volentieri, ma naturalmente non sono io a decidere".

Totti e Dybala hanno giocato nella stessa formazione, i due hanno duettato in campo regalando momenti di grande spettacolo. Al termine del primo tempo la Joya ha risposto alle parole di Totti: “È un grande, un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole di affetto le porto con me. Futuro? Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me”.

TOTTI E DYBALA AL MEAZZA

totti dybala

Salvatore Malfitano per gazzetta.it

“Ci incontreremo lunedì alla partita evento di Eto’o, proverò a convincerlo a venire a Roma”. Pochi giorni fa, Francesco Totti aveva infiammato così il popolo giallorosso, che sogna di vedere Paulo Dybala con questi colori. Ed effettivamente i due sono arrivati insieme allo stadio Meazza per l’incontro organizzato dall’ex calciatore di Inter e Barcellona, le prime domande sono state proprio su questo possibile colloquio. “Non abbiamo parlato ancora” hanno risposto entrambi in coro, con Totti che poi ha aggiunto: “C’è tempo, lo faremo dopo. Gli darei volentieri anche la numero 10 se la volesse, ma non sono io a decidere”.

SVINCOLATO

francesco totti foto mezzelani gmt049

L’argentino è rimasto svincolato dopo i sette anni trascorsi con la maglia della Juventus ed è uno dei nomi più caldi del calciomercato. L’ex capitano della Roma ha parlato ovviamente anche del momento della squadra, che mercoledì si giocherà la Conference League in finale contro il Feyenoord: “Mourinho è l’allenatore giusto, cerchiamo di arrivare pronti a questa sfida. È vero che dispiace non aver centrato una Champions, ma c’è l’opportunità di vincere un trofeo. Questo campionato è stato diverso dal solito, in alto e in basso si è deciso tutto alla fine. Sono felice per chi ha vinto e mi dispiace per chi è retrocesso”.

PARLA JOYA

"Sono tranquillo, ora penso alla Nazionale e poi alle vacanze. Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me. Il rapporto con i tifosi della Juve è sempre stato molto importante, sarà il ricordo più bello che porterò con me". Queste le parole di Dybala ai microfoni di Sky Sport. "È un grande, un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole le porto con me".

le lacrime di paulo dybala