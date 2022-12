“LADRO! TATA MARTINO SEI LA NOSTRA ROVINA” – NONOSTANTE LE DIMISSIONI L’ORMAI EX CT DEL MESSICO CONTESTATO AL RIENTRO. VOLA ANCHE UNO SCHIAFFONE! VIDEO – NON DITE A ADANI CHE BIELSA E’ A UN PASSO DALLA PANCHINA DELL’URUGUAY - SANDRO SABATINI CONTRO IL COMMENTO DI ADANI SU MESSI (“TRASFORMA L’ACQUA IN VINO”) – IL TELECRONISTA MILANISTA PELLEGATTI SCOMODA EDITH PIAF PER CELEBRARE OLIVIER GIROUD, LUIS ENRIQUE E "L’ORACOLO" CASSANO CHE COLPISCE ANCORA – VIDEO

MESSICO E NUVOLE - “Ladro”, “Il più grande scherzo del Messico”, “La nostra rovina”. Nonostante le dimissioni, l’ormai ex ct del Messico Tata Martino è stato ferocemente contestato al rientro. Oltre agli insulti, sono volati anche gli schiaffi. Il vice dell’ex allenatore del Barcellona avrebbe mollato uno sganassone a un tifoso…

COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA CASSANO – Oltre alle profezie fallaci su Germania e Uruguay e alla stroncatura di Richarlison, uno dei protagonisti del Brasile (“E’ una pippa”), non viene perdonato a Fantantonio, ribattezzato “l’oracolo di Bari Vecchia” sui social, l’endorsement a Andrea Agnelli di due anni fa: “Ha creato un impero. Da quando ha preso lui in mano la situazione, la Juve ha vinto tutto e sono sempre in attivo. Ha creato un club che prende sempre i giocatori più forti, ha fatto aumentare il fatturato, ha costruito lo stadio. Ha fatto dei miracoli ed oggi la Juve grazie ad Andrea Agnelli è una delle tre o quattro squadre migliori al mondo”.

SOLO SU RAI CIELO – "La Selecao è fatta per far sorridere la gente…". Per Lele Adani il limite del Brasile è “solo il cielo”. Senza limiti, invece, l’ammirazione del commentatore Rai per “El Loco” Marcelo Bielsa citato pure durante Brasile-Corea del Sud: “Dici che Raphinha gli deve qualcosa?”. Secondo i media di Montevideo l’ex ct dell’Argentina è a un passo dalla panchina dell’Uruguay. La “Celeste” allenata da Bielsa potrebbe mandare in erezione agonistica Adani…

E’ CALCIO O TEOLOGIA? - Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini contro Adani su “calciomercato.com”: “Sbaglio io, dunque, se allibisco quando un gol viene commentato con “trasforma l’acqua in vino”. Si cita un passo delle Sacre Scritture. Solo che la metafora religiosa viene gridata in appassionata esaltazione sulla Rai1 italiana e non, al limite, su un qualsiasi canale argentino. Oppure, ancora più al limite, da Papa Francesco che potrebbe avere qualche informazione in più…"

DIAVOLO DI UN GIROUD - A “Tutti Convocati”, su Radio 24, il telecronista dal cuore rossonero Carletto Pellegatti scomoda Edith Piaf per celebrare Olivier Giroud, a segno con la Francia: "Olivier, me fais tourner la tete…”

LUISITO, HOMBRE VERTICAL - Il ct della Spagna Luis Enrique ha deciso di devolvere tutti i guadagni di Twitch alla Fondazione Villavecchia che aiuta bambini malati di cancro. Nel 2019 l’ex allenatore di Roma e Barcellona perse per tumore la figlia Xana che aveva 9 anni…

