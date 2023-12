19 dic 2023 16:32

“MA PERCHÉ VOLETE SAPERE COME STO? FATEVI I CAZZI VOSTRI!” – IL DIFENSORE TWITTAROLO, ROMANO PERTICONE, RIVELA COSA GLI HA DETTO ZEMAN DOPO ESSERE STATO DIMESSO DALLA CLINICA DOVE ERA STATO RICOVERATO PER UNA ISCHEMIA CEREBRALE - IL TECNICO BOEMO E’ TORNATO AD ALLENARE IL PESCARA E VORREBBE GIÀ SEDERSI IN PANCHINA SABATO PROSSIMO, NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI DEI MEDICI...