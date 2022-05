“MA LA SALA VAR È COLLEGATA? ASSURDO” – DOPO AVER BATTUTO L’INTER, IL BOLOGNA FERMA SULLO 0-0 LA ROMA, PROTESTE GIALLOROSSE PER IL CALCIO DI RIGORE NON CONCESSO DA FABBRI SUL CONTATTO DI MEDEL COL BRACCIO IN AREA – MIRACOLO DI SKORUPSKI SU COLPO DI TESTA DI KUMBULLA – NAPOLI E JUVE POSSONO FESTEGGIARE LA MATEMATICA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS… - VIDEO

LA PARADE DE GARY MEDEL #RomaBologna pic.twitter.com/6uLIWZZdRJ — Le Football en VOD LXV (@le_lxvv) May 1, 2022

Da gazzetta.it

roma bologna

Nessun gol all'Olimpico tra Roma e Bologna. Lo 0-0 porta subito a un importante verdetto, con Napoli e Juve che possono già festeggiare la matematica qualificazione in Champions. Mourinho lascia inizialmente fuori i vari Pellegrini, Karsdorp, Smalling, Abraham e Zalewski in vista della partita di Conference League contro il Leicester. Nel primo tempo, comunque abbastanza equilibrato, l'occasione più nitida è per Zaniolo, ben sventata da Skorupski.

Il portiere del Bologna è decisivo anche nella ripresa, soprattutto quando si supera sul colpo di testa di Kumbulla. Ma anche il Bologna sfiora la vittoria con De Sivestri, ben murato da Rui Patricio. L'ultimo brivido lo provoca Pellegrini, che in pieno recupero sfiora la traversa.

roma bologna

LE PROTESTE DELLA ROMA

Da www.corrieredellosport.it

Roma-Bologna si è aperta subito con un caso da moviola. Dopo appena cinque minuti di gioco la squadra di Mourinho a gli oltre 60mila spettatori presenti all'Olimpico hanno protestato vivacemente per un fallo di mano di Medel in area di rigore. Per Fabbri non c'è stato nulla, ma sia i giocatori, sia Mourinho e i tifosi hanno continuato a protestare chiedendo l'intervento del Var. Che non c'è stato.

roma bologna

Il fallo di mano ha scatenato le polemiche social dei romanisti che hanno avuto modo di rivederlo sullo schermo: "Ma la sala Var è collegata? È assurdo non fischiare un fallo del genere", il post che ha preso tanti consensi. "La tocca platealmente col braccio per impedire il passaggio in area di rigore, non riesco a credere che Fabbri e Piccinini non abbiano assegnato il penalty".

Un altro contatto pochi minuti dopo ha fatto infuriare la panchina della Roma e Mourinho: Felix sgambettato al limite dell'area, ma per l'arbitro non c'è stato contatto. Roma-Bologna si è subito accesa con gli episodi e le proteste dell'Olimpico.

roma bologna