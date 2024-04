3 apr 2024 14:40

“MA VATTENE A FANCULO! - L'ALLENATORE DEL MODENA PAOLO BIANCO INSULTA IN DIRETTA IL GIORNALISTA CRISTIANO TASSINARI DI “TV QUI MODENA”, DOPO IL PAREGGIO DEI “CANARINI” COL BARI (1-1) NEL CAMPIONATO DI SERIE B: “LE VOSTRE DOMANDE NON HANNO UNA LOGICA, MI SEMBRATE MOLTO POVERI” - L'ASSOCIAZIONE STAMPA MODENESE PARLA DI "EPISODIO DEPRECABILE" MENTRE "TV QUI MODENA" LAMENTA IL FATTO CHE NON SIANO ARRIVATE SCUSE DA PARTE DELL'ALLENATORE, GIÀ NELLO STAFF DI ALLEGRI, E DAL CLUB – VIDEO