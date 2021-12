IL “MADE IN ITALY” TIRA SEMPRE, ANCHE NEL CALCIO - INSIGNE È TENTATO DAL TORONTO FC, CHE AVREBBE OFFERTO UN QUINQUIENNALE DA 11.5 MILIONI A STAGIONE PIÙ 4.5 MILIONI DI BONUS – IL CLUB CANADESE AVREBBE MESSO NEL MIRINO ANCHE "IL GALLO" BELOTTI, CON UN’OFFERTA DA 9,5 MILIONI DI EURO A STAGIONE PER CINQUE ANNI – L’INTER LANCIA IL GUANTO DI SFIDA ALLA JUVE PER SCAMACCA: I NERAZZURRI VORREBBERO AVVICINARSI ALLA VALUTAZIONE FATTA DAL SASSUOLO (40-45 MILIONI DI EURO) E SAREBBERO DISPOSTI A...

1. INSIGNE

Monica Scozzafava per www.corriere.it

lorenzo insigne

Il pressing è continuo per cercare di strappare il «sì» di Lorenzo Insigne. Il Toronto FC non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022. Anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso ha presentato un’ultima offerta davvero importantissima: proposta quinquennale da 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist.

lorenzo insigne 1

Insigne non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato da quella che ha definito «una nuova esperienza di vita».In questo periodo il capitano del Napoli, positivo al Covid, è in isolamento insieme con tutta la famiglia e la discussione sui pro e i contro di un eventuale trasferimento in America è molto viva.

L’idea sarebbe quella di un «sacrificio» da fare per cinque anni, con la definitiva assicurazione economica (sarebbero all’incirca 50 milioni di euro più altri possibili 30 milioni di bonus). Tra le valutazioni c’è anche la precisa volontà del calciatore di non accettare la corte di alcun club italiano.

LORENZO INSIGNE

C’erano stati approcci con l’Inter ma la trattativa non è mai decollata. Insigne ha anche altre offerte: due squadre inglesi, il West Ham e Newcastle, ma nessuna si avvicina, come compenso economico, a quella del club dell’Mls.

Il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto che Insigne ha deciso di finire la stagione con il Napoli, nonostante abbia la possibilità di svincolarsi già a gennaio, al compimento del suo decimo anno in maglia azzurra con cui finora ha segnato 114 gol. Qualora dovesse dare il sì definitivo, infatti, il contratto andrebbe depositato entro marzo (termine di chiusura del calciomercato USA).

andrea belotti

2. BELOTTI

Da sportmediaset.mediaset.it

l Toronto non si ferma a Lorenzo Insigne. Il club di Mls avrebbe infatti messo nel proprio mirino anche Andrea Belotti, in scadenza con il Torino nel giugno 2022. In queste ore ci sarebbero stati primi contatti tra le parti e come per il capitano del Napoli, cui sono stati offerti la bellezza di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, anche per il Gallo sarebbe in arrivo una proposta difficile da rifiutare.

gallo belotti foto mezzelani gmt17

Al momento siamo a un primo contatto conoscitivo, ma la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo e Belotti potrebbe convincersi a seguire l'amico Insigne in Mls. Il Gallo, alle prese quest'anno con diversi problemi fisici, ha già ampiamente annunciato al Torino la propria volontà di non rinnovare il contratto (ha rifiutato l'ultima proposta di Cairo, ndr) e di cambiare aria a fine stagione.

Nei mesi scorsi il Toronto, evidentemente attratto dai giocatori del nostro campionato, aveva pensato anche all'attaccante del Genoa, Mattia Destro, senza però poi affondare il colpo.

3. SCAMACCA

Alessandro Cavasinni per www.fcinternews.it

gianluca SCAMACCA

Contropiede Inter per colpire la Juventus sul terreno del calciomercato. L'oggetto è Gianluca Scamacca, gioiello del Sassuolo che tanto piace sia ai nerazzurri che ai bianconeri. Dopo la mossa di Agnelli, ecco la contromossa di Zhang. Come spiega la Gazzetta dello Sport, i campioni d'Italia sanno come superare la concorrenza: per convincere il Sassuolo, l'Inter è disposta a ragionare solo in ottica giugno e la valutazione sarebbe vicina a quella che fanno i neroverdi (40-45 milioni di euro), a differenza di quanto valutato dalla Juve (30-35).

gianluca SCAMACCA

"Va bene al Sassuolo, che non ha intenzione di toccare oggi il reparto offensivo. E va bene ai nerazzurri, oggi copertissimi in attacco dopo la ripresa ad alti livelli di Sanchez - assicura la rosea -. L’Inter si è dunque iscritta alla corsa per l’estate. E ha strappato al Sassuolo la promessa che nulla si farà senza che il club nerazzurro ne sia al corrente. La società di Zhang è disposta a superare quota 35 milioni, avvicinandosi ai 40-45 milioni del Sassuolo. Marotta e Ausilio hanno in mano una carta importante da giocarsi, ovvero il cartellino di Pinamonti".

scamacca 11

L'attaccante, che tanto bene sta facendo in prestito all'Empoli, piace e non poco all'a.d. neroverde Giovanni Carnevali: la sua valutazione è pari a circa 20 milioni. Ma Scamacca non è l'unico profilo giovane per l'attacco nerazzurro. Come conferma anche la Gazzetta, piacciono parecchio pure Julian Alvarez del River Plate e Jonathan David del Lille.