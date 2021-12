16 dic 2021 12:49

“MALEDUCATI, NON È COMPORTAMENTO” – LOTITO SI SAREBBE INCAZZATO CON ALCUNI GIOCATORI CHE HANNO ABBANDONATO IN ANTICIPO LA CENA DI NATALE DELLA LAZIO – I SETTE “MALEDUCATI" SAREBBERO MILINKOVIC, RADU, FELIPE ANDERSON (L'UNICO AD AVERE IL PERMESSO PRESIDENZIALE), MARUSIC, BASIC, KAMENOVIC E VAVRO – IL PATRON DEI BIANCOCELESTI HA SGUINZAGLIATO TARE PER RINTRACCIARLI, SGRIDARLI E CAPIRE IL MOTIVO (INFONDATO) DELL’USCITA ANTICIPATA…