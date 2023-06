“MANCINI COME GRAZIANI” – CICCIO GRAZIANI, CHE NEL 1984 SBAGLIÒ IL RIGORE DECISIVO IN FINALE DI COPPA CAMPIONI TRA ROMA E LIVERPOOL, COMMENTA LA SCONFITTA DEI GIALLOROSSI CON IL SIVIGLIA: “IBANEZ E MANCINI NON DOVEVANO BATTERE I CALCI DI RIGORE. IO ANCORA OGGI MI PORTO DENTRO UN PESO ENORME. QUANDO FAI UN ERRORE COSI’ PESANTE SENTI DI AVER DANNEGGIATO LA SQUADRA, LA SOCIETA’, I TIFOSI...” – VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-SIVIGLIA

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

rigore sbagliato da ciccio graziani nel 1984

Roma Siviglia? “L’ho seguita con grande apprensione, speravo in un pizzico di buona sorte, visto che ai rigori ci era già andato male quando giocavo io 39 anni fa contro il Liverpool, a Roma. Per il calcolo delle probabilità pensavo ci avessimo almeno il 50% di possibilità, nell’animo ero positivo”.

A raccontarlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Francesco ‘Ciccio’ Graziani, bomber di molte squadre ed in particolare della Roma, che nel 1984 sbaglio’ un rigore decisivo per assegnare la coppa dei Campioni ai giallorossi. In quella partita lei batté il rigore decisivo sulla traversa.

CICCIO GRAZIANI 5

“La scheggiai e la palla andò fuori. E poi sbagliò anche Bruno Conti. Ancora oggi un po’ mi portò dentro quel peso: quando sbagli un rigore così pensi di aver penalizzato la società, i compagni, te stesso e soprattutto i tifosi”. Ieri chi dei romanisti ha tirato il rigore peggiore?

“Mancini peggio che Ibanez, ha tirato male doveva alzarlo di 40 cm, se lo avesse fatto avrebbe segnato”. Oggi su un muro di Roma è comparsa una scritta: ‘Mancini come Graziani’... “E però dovevano aggiunger ‘Conti come Ibanez' – ha scherzato a Un Giorno da Pecora Graziani -, ma è normale che possa succedere, lo sport è anche questo”.

CICCIO GRAZIANI

E’ stato giusto far tirare i penalty a due difensori? “Immedesimandomi in Mourinho, ieri sera avevo pensato a Crisante, Belotti, Wijnaldum, El Sharawii e Zalewsky. Io, francamente, non li avrei fatti tirare a Ibanez e Mancini, specie a quest’ultimo che era molto sotto stress. D'altra parte oggi chi calcia ha un vantaggio in più, basta vedere il rigore di Montiel che hanno fatto ripetere. Ai miei tempi i portieri si muovevano avanti e indietro, ad esempio Grobbelaar (il portiere del Liverpool della finale 1984, ndr) prima che tirassi era già un metro fuori dalla porta”.

CICCIO GRAZIANI

Insomma, oggi quella maledetta partita sarebbe da ripetere…”Io ho un desiderio: quando ci rincontreremo in paradiso, io voglio mettere Grobbelaar nella stessa situazione, io e lui all’Olimpico, da soli, con le regole di oggi. E stavolta sono sicuro che la Roma vincerebbe la coppa….” Come valuta complessivamente l’arbitraggio di Taylor, che ha fatto infuriare i romanisti? “Non mi è piaciuto soprattutto per la gestione dei cartellini. E per me – ha concluso a Rai Radio1 Graziani - c’era un rigore netto per la Roma”.

bruno conti sbaglia il rigore nella finale roma liverpool - Bruce Grobbelaar SIVIGLIA ROMA 1 SIVIGLIA ROMA 55

siviglia roma dybala SIVIGLIA ROMA