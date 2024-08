“LA MEDAGLIA OLIMPICA? SE ME LO AVESSERO DETTO, LI AVREI MANDATI A QUEL PAESE” - LORENZO MUSETTI E’ BRONZO AI GIOCHI! L’AZZURRO SUPERA IN TRE SET IL CANADESE AUGER ALIASSIME E RIPORTA L’ITALIA DEL TENNIS SUL PODIO OLIMPICO 100 ANNI DOPO UBERTO DE MORPURGO – “HO FATTO 4 FINALI SENZA TITOLO, MERITO QUESTA MEDAGLIA, CI VOLEVA UN REGALINO DA QUESTE OLIMPIADI. MI SONO SACRIFICATO PER LA MAGLIA E QUESTO VALE TANTO…" - VIDEO

Lorenzo Musetti, Olympic bronze medalist ? WHAT A MOMENT. pic.twitter.com/LW5F5FMKah — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 3, 2024

Da gazzetta.it

lorenzo musetti

Una storica medaglia di bronzo. Cercata, voluta fortissimamente. "Dietro questa medaglia c'è il lavoro di un team, di persone che mi supportano. È stata una partita difficile sotto tutto i punti di vista, si è sentita la stanchezza di questo mese ma questa medaglia l'ho voluta veramente, è meritata in pieno", le parole di Lorenzo Musetti dopo aver battuto il canadese Auger-Aliassime.

lorenzo musetti

"Ho fatto meglio di ieri però in alcuni momenti di nervosismo non sono riuscito a esprimere il mio tennis al 100% - ha continuato a Eurosport - Nel terzo set ho alzato il livello, non era facile ma ne sono uscito da giocatore, facendo belle giocate prendendo dei rischi e essendo coraggioso: questo vale la medaglia. Se me l'avessero detto? Li avrei mandati a quel paese. Per me è un sogno, sto vivendo un momento felicissimo e bellissimo della mia vita e della mia carriera.

lorenzo musetti

Merito questa medaglia, ho fatto 4 finali senza titolo, ci voleva un regalino da queste Olimpiadi quindi sono veramente contento. Mi sono sacrificato per la maglia e questo vale tanto. Quando sono arrivato in semifinale speravo in un altro colore della medaglia. Oggi ho imparato dalla lezione di ieri e sono riuscito a reagire", ha concluso Musetti.

lorenzo musetti