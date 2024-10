“MORATA SI È OFFESO E VUOLE TRASLOCARE? SE LUI NON AVESSE RESO NOTA LA VICENDA NESSUNO SE NE SAREBBE ACCORTO” - MARCO BALLARINI, IL SINDACO DI CORBETTA, CHE HA FATTO INCAZZARE L'ATTACCANTE DEL MILAN PERCHÉ HA SVELATO SUI SOCIAL CHE IL CALCIATORE ERA ANDATO A VIVERE NEL SUO COMUNE ("GRAZIE PER AVER VIOLATO LA MIA PRIVACY, ORA DEVO CAMBIARE CASA"), RISPONDE ALLO SPAGNOLO: "SE NON AVESSE ORGANIZZATO UNA FESTA IN PISCINA, I VICINI NON SI SAREBBERO LAMENTATI CHIEDENDO CHI FOSSE IL NUOVO INQUILINO" - IL TAPIRO D'ORO A ALVARO MORATA

marco ballarini

DOPO L’ANNUNCIO DEL SINDACO DI CORBETTA SULLA NUOVA RESIDENZA DEL CALCIATORE

«Manderemo al sindaco una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro ad Alvaro Morata, dopo che Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (MI), ha annunciato sui suoi social che l’attaccante milanista sarebbe diventato un abitante del comune milanese, violando la privacy del centravanti spagnolo.

ALVARO MORATA RICEVE IL TAPIRO D ORO

«Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città», scherza Morata, facendo riferimento al fatto che il sindaco è un tifoso dell’Inter. «L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista», continua l’attaccante rossonero. Quando l’inviato gli chiede se cambierà casa, Morata risponde: «Non lo so, probabilmente».

Per l’attaccante del Milan è il primo Tapiro d’oro della carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

IL CASO MORATA-CORBETTA, IL SINDACO: «É OFFESO E VA VIA? SMETTESSE DI FARE FESTE IN PISCINA E DAR FASTIDIO AI VICINI»

POST DI ALVARO MORATA CONTRO MARCO BALLARINI

Alvaro Morata è costretto a traslocare a colpi di Tik Tok. […] I fatti: mercoledì il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che conta più followers che abitanti (752 mila su Tik Tok, 22 mila su Instagram a fronte di 18 mila residenti nel piccolo comune dell’hinterland milanese) ha annunciato […] che il centravanti spagnolo del Milan è un nuovo cittadino di Corbetta.

Fra un «Here we go!» (il claim dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano) e un ammiccante «Zio pera», esclamazione che nei video è diventata un cavallo di battaglia, Ballarini — sottolineando di essere tifoso dell’Inter — ha dato il benvenuto all’attaccante dei rossoneri. Ieri mattina il giocatore del Milan ha replicato a muso duro, via social naturalmente, al sindaco. «La ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini».

[…] Tutto finito? Macché. Ballarini non si è arreso, ha pubblicato una nuova storia con i colori nerazzurri e la scritta «ciao ciao», oltre a una foto in cui ha finto di piangere per la scelta dello spagnolo di traslocare. […]

alvaro morata

«Mi spiace, stimo Alvaro come giocatore e come persona» commenta Ballarini. «Il mio post di benvenuto era privo di secondi fini, non certo per farmi pubblicità. Anzi se lui non avesse reso nota la vicenda citandomi nella storia su Instagram, nessuno o quasi se ne sarebbe accorto. Avevo fatto lo stesso post per Onana quando aveva preso casa in paese, eppure non c’era stato scandalo. Del resto, se lui non avesse organizzato una festa in piscina sabato sera, i vicini non si sarebbero lamentati chiedendo chi fosse il nuovo inquilino. Mi spiace se si è offeso e vorrà andare via, ma se resta prenda la residenza e paghi la tassa rifiuti». Per inciso: Morata aveva affittato la casa che l’ex interista Onana, ora al Manchester United, ha lasciato libera.

