8 giu 2021 13:47

“NON DOVEVA RITIRARSI” - “BUM BUM” BECKER ATTACCA MUSETTI: “NON HO VISTO UN GRAVE INFORTUNIO, PER QUESTO NON CREDO CHE VADA BENE FERMARSI. DOVRESTI RISPETTARE L'ALTRO GIOCATORE E DIRE 'OGGI MI BATTE', COSÌ SAREBBE STATO 6-0. È UNA PROVA DI MATURITÀ…” – DJOKOVIC RIVELA: "DURANTE LA PAUSA DEL MATCH CON MUSETTI NON SONO ANDATO IN BAGNO, MI SONO CAMBIATO LE MUTANDE. DA QUEL MOMENTO..." – VIDEO