“NON HO ALTRA SCELTA, PER VIA DEL GINOCCHIO DEVO SMETTERE DI GIOCARE” – FRANCK RIBERY HA ANNUNCIATO IL RITIRO DAL CALCIO GIOCATO CON UN VIDEOMESSAGGIO SUI SOCIAL – IL 39ENNE CAMPIONE FRANCESE PROSEGUIRÀ LA PROPRIA CARRIERA CON LA SALERNITANA: COLLABORERÀ CON LO STAFF DI DAVIDE NICOLA… - VIDEO

Da www.lastampa.it

Franck Ribery lascia il calcio a 39 anni, adesso è ufficiale. Il campione del Bayern Monaco ha chiuso la carriera in Italia, con le maglie di Fiorentina e Salernitana. E proprio con i granata proseguirà la propria vita nel calcio: collaborerà con lo staff del tecnico Davide Nicola. Ribery ha deciso di salutare i tifosi con un video commovente pubblicato sui propri canali social. "Non ho altra scelta, per via del ginocchio devo smettere di giocare. Ho amato il calcio ogni singolo giorno e ho realizzato i miei sogni grazie anche al vostro insostituibile supporto".

