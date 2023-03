“NON HO SERVITO BENE” - JANNIK SINNER SPIEGA I MOTIVI DELLA SCONFITTA CONTRO ALCARAZ NELLA SEMIFINALE DI INDIAN WELLS: “NEL PRIMO SET HO AVUTO ANCHE UN PO’ DI SFORTUNA. LA PIÙ GRANDE DIFFERENZA TRA ME E LUI È STATO IL RENDIMENTO DEL MIO SERVIZIO” – "BRACCIO D’ORO" BERTOLUCCI ZITTISCE I CRITICONI SOCIAL: “MA IL DUBBIO CHE SINNER ABBIA PERSO DA UN GIOCATORE PIÙ FORTE DESTINATO A PRIMEGGIARE NEL CIRCUITO NON VI SFIORA?”

Da ubitennis.com

jannik sinner carlos alcaraz indian wells

Jannik Sinner: “Penso che la mia partita in generale sia stata buona, ma credo che la differenza più grande sia dipesa dal rendimento del mio servizio. Non ho sicuramente servito bene. Ho avuto le mie possibilità, soprattutto nel primo set dove ho anche avuto un po’ di sfortuna. Mi sono procurato un set point e al tie-break ho avuto l’esitazione su quel dritto che non ho seguito a rete come avrei dovuto. Poi anche nel secondo ho avuto occasioni, come un 30-30 in cui ho colpito il nastro. Alla fine, l’incontro è stato deciso da quei quattro punti in più vinti da lui (74 a 70 su un totale di 144 disputati), all’interno di un match che è stato comunque molto combattuto. Tuttavia Carlos ha sicuramente servito meglio di me, quindi ha meritato di vincere“.