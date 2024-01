12 gen 2024 15:54

“NON PERDONO VIERI, E’ IL TRADIMENTO DI UN AMICO” – LELE ADANI, IN ATTESA DI SVELARE I NUOVI PROGETTI, SVELENA CONTRO BOBONE: “NON CI SIAMO PIÙ SENTITI, PERCHÉ SO BENISSIMO COSA È SUCCESSO. NON CI SARÀ POSSIBILITÀ DI CHIARIMENTO. LA BOBO TV È STATA UNA ROCK BAND. E POI SONO ACCADUTE TANTE ALTRE COSE NON GIUSTE CHE LE PERSONE COINVOLTE CONOSCONO. COMPRESO VIERI E LA MANAGER. NIENTE È IRREVERSIBILE, MA..."