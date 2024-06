18 giu 2024 12:31

“NON SEI VENUTO A VEDERMI. NON SO SE STAREMO ANCORA INSIEME” – LA TENNISTA KATIE BOULTER ATTACCA IL FIDANZATO, IL COLLEGA AUSTRALIANO DE MINAUR, E MINACCIA DI LASCIARLO IN DIRETTA TV - LA TENNISTA AVEVA APPENA VINTO IL WTA DI NOTTINGHAM IN GRAN BRETAGNA, MENTRE POCO PRIMA LUI SI ERA IMPOSTO SULL'ERBA DI 'S-HERTOGENBOSCH, IN OLANDA. MA DE MINAUR NON SI È PRECIPITATO DA LEI COME FECE A MARZO 2023 QUANDO ABBANDONÒ LA PREMIAZIONE A ACAPULCO PER PRECIPITARSI A SAN DIEGO (S'E' ABITUATA BENE, LA RAGAZZA)