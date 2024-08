“NON SO SE È STATA LA MIA ULTIMA GARA, VOGLIO PRENDERMI DEL TEMPO PER DECIDERE, HO BISOGNO DI FERMARMI" – GREGORIO PALTRINIERI, AL TERMINE DELLA 10 KM DI NUOTO CHIUSA IN NONA POSIZIONE, NON ESCLUDE IL RITIRO – IL NUOTATORE 29ENNE, CHE HA VINTO 5 MEDAGLIE OLIMPICHE, DICE DI AVER BISOGNO DI UN PERIODO DI PAUSA – IL RIFIUTO DEGLI ALIBI: QUANDO BECCO’ LA MONONUCLEOSI PRIMA DI TOKYO 2021, NON HA MAI VOLUTO ACCAMPARE GIUSTIFICAZIONI O SCUSE…

Paltrinieri termina le sue fatiche a cinque cerchi. Chiude nono la 10km di fondo, in difficoltà. Non sappiamo se questa sia la sua ultima Olimpiade. Lascia Parigi con il bottino di un argento e un bronzo (800 e 1500). Un totale di 5 medaglie in 4 Olimpiadi. Ci sarà tempo per… pic.twitter.com/wNoLrsmAOZ — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) August 9, 2024

Paltrinieri "Ho bisogno di una pausa"

"E' stata molto complicata. Una gara difficilissima. Non avevo mai provato il percorso e non sapevo cosa aspettarmi. In più ho fatto tanta fatica a trovare la mia nuotata oggi, soprattutto a favore di corrente". Così, ai microfoni di RaiSport, Gregorio Paltrinieri, al termine della 10km di nuoto di fondo dei Giochi di Parigi2024, chiusa in nona posizione.

"Ero sempre attaccato a un filo pronto a rompersi. Non sono riuscito mai a trovare il mio passo, il mio ritmo.

Quando gli altri hanno cambiato il ritmo io non ce l'ho fatta. Mi spiace per questa gara: speravo di fare bene ma gli altri sono andati fortissimo. Mi spiace per il quarto posto di Acerenza, speravo che almeno lui potesse arrivare al podio. La mia Olimpiade fino a oggi è stata molto buona e nel complesso sono felice", ha aggiunto il campione emiliano, vincitore in vasca di due medaglie (sugli 800 e sui 1500).

"Adesso? Mi fermerò e mi fermerò tanto. Voglio prendermi un periodo di pausa. Non so se è stata la mia ultima gara, voglio prendermi del tempo per decidere e per dedicarmi ad altre cose. Ripeto, ho bisogno di fermarmi"

