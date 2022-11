“NON VOGLIONO FARVI METTERE LA FASCIA ARCOBALENO 'ONE LOVE'? E ALLORA DATEVI UN BACIO AL FISCHIO D’INIZIO” – LA PROVOCAZIONE DI ANTONELLO PIROSO CHE SCODELLA LA FOTO DELLA "LIMONATA" TRA GARY NEVILLE E PAUL SCHOLES – LA SALVINIANA HOARA BORSELLI VS IL DEM ZAN – E POI IL BALLO TRA VIERI E SARA SIMEONI, RICHARLISON E LE DONNE, IL RAP DI FIOREL-LAZZA: “L’AMORE NON SI SCHIFA, METTI LA FASCIA E NON AVERE FIFA” – VIDEO

Non vogliono farvi mettere la fascia #onelove #onelovearmband? E allora voi datevi un appassionato bacio (propagandistico o meno, chissene) Ma non al momento di un gol No, al fischio d'inizio E poi vediamo che succede#Fifa #FIFAWorldCup #Qatar #Qatar2022 #Infantino #infantinoout pic.twitter.com/qF8HHYPAZN — Antonello Piroso (@Apndp) November 22, 2022

OVER THE RAINBOW – La provocazione di Antonello Piroso che scodella il celeberrimo scatto del bacio in bocca di Gary Neville a Scholes: “Non vogliono farvi mettere la fascia arcobaleno One Love? E allora voi datevi un appassionato bacio (propagandistico o meno, chissene). Ma non al momento di un gol. No, al fischio d'inizio. E poi vediamo che succede”

L’ORA DI HOARA – La salviniana Hoara Borselli replica al deputato dem Zan che pigola contro la Fifa e “lo spettacolo indecoroso” sui diritti umani: “Tutta questa generale indignazione a scoppio ritardato puzza molto di ipocrisia. Sono 12 anni che sappiamo che i Mondiali si sarebbero disputati in Qatar e non ricordo manifestazioni per opporsi o dissociarsi. Lamentarsi ora lo trovo tardivo e pretestuoso”.

LA PROVA DEL LOVE – Fiorello ironizza sulla Fifa che blocca la fascia arcobaleno One Love (“Non vogliono calpestare i diritti dei daltonici”) e poi indossa i panni del rapper “Fiorellazza” per improvvisare un brano sulla questione. “La parola ‘love’ tu non capisci, la metto al braccio e tu mi ammonisci…L’amore non si schifa, metti la fascia e non avere FIFA”

A NATALE C’ABBIAMO GENTE - Non sono minuti di recupero, sono veri e propri tempi supplementari. Spiccano i 14 nel primo tempo di Inghilterra-Iran e nel secondo di Argentina-Arabia Saudita. In Senegal-Olanda sono stati 13 in totale i minuti di recupero e Stati Uniti-Galles con 9 minuti nel solo secondo tempo. L’ironia sui social: “Se le partite durano tutte così tanto, la finale dei Mondiali finirà comunque a metà luglio” (Unfair Play)

VIERI, OGGI E DOMANI - Nel “casino organizzato” non di Fascetti ma del Circolo dei Mondiali c’è spazio anche per il ballo tra Vieri e Sara Simeoni. E’ nata la prossima coppia per Ballando? La rivelazione di Bobone: “Yuri Chechi quando giocavo a Torino mi portava fuori la notte”. Il “Signore degli Anelli” glissa...

IL PARADISO SE LO IMMAGINA COSI’ - L’attaccante del Tottenham e del Brasile Richarlison: “Quando mi ritiro mi compro un’isola per starci con tante donne, come quella foto di Ronaldinho con tante ragazze in tanga”.

