6 giu 2022 19:39

“PIOLI IS ON FIRE, BARGIGGIA AND PISTOCCHI ANDATE A ZAPPARE LE PRODE COL NASO, FENOMENI!” - SCANZI ATTACCA I DUE GIORNALISTI REI DI AVER MESSO IN DUBBIO LE CAPACITA’ DEL TECNICO DEL MILAN – LA REPLICA DI PISTOCCHI E’ VEEMENTE: "NEL PAESE DI CIALTRONIA È ANCORA IN GIRO SCANZI, UNO CHE, DA GIORNALISTA SPORTIVO, SI È INVENTATO UNA FONTANA CHE NON È MAI ESISTITA E, DA FUSTIGATORE DEI COSTUMI, È STATO SPUTTANATO PER... – NEL 2017 PISTOCCHI FU SIBILLINO: “SE DOVESSI DIRE DI ANDREA SCANZI QUELLO CHE MI HANNO DETTO GLI AMICI DELLA SUA EX-MOGLIE RISCHIEREI LA QUERELA. MA LUI SA CHE IO SO”