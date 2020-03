4 mar 2020 18:54

“POLITICA, CORONAVIRUS, PERCHE’ CHIEDERE A ME: HO UN CAPPELLINO DA BASEBALL E LA BARBA INCOLTA...” – 'FULL METAL' KLOPP SI SCATENA CONTRO I GIORNALISTI CHE GLI CHIEDONO COSA PENSASSE DEL CORONAVIRUS: "PERCHÉ CHIEDETE A ME? E' UNA COSA SERIA, NON NE DEVONO PARLARE GLI ALLENATORI DI CALCIO MA LE PERSONE COMPETENTI” – VIDEO