“POPOROPOO, POPOROPOO: QUESTA BANANA E’ PER BAKAYOKO” – DURANTE LA PARTITA CON L’UDINESE DALLA CURVA DEI TIFOSI DELLA LAZIO SONO PARTITI DEI CORI RAZZISTI NEI CONFRONTI DEL CENTROCAMPISTA ROSSONERO – LUI E KESSIE’ CONTRO I BIANCOCELESTI AVEVANO ESIBITO LA MAGLIA DI ACERBI COME UN TROFEO – PER LORO NESSUN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO - VIDEO

da www.ilmessaggero.it

kessie bakayoko

Il veleno si trasforma in vergogna. E razzismo. Dopo i fatti di Milan-Lazio e quanto avvenuto in seguito alle (non) decisioni del Giudice Sportivo, è arrivato un altro capitolo da aggiungere a una storia che continuerà fino a un altro Milan-Lazio. Quello di Coppa Italia, quando le due squadre si affronteranno nel ritorno della semifinale.

Cosa è successo

curva nord

Mercoledì 17 aprile, nel corso del recupero Lazio-Udinese, dalla curva dei tifosi biancocelesti sono partiti dei cori razzisti nei confronti di Bakayoko. Il giocatore del Milan, insieme a Kessie, si era reso protagonista del gesto antisportivo ripreso dalle telecamere. Mostrare la maglia di Acerbi come trofeo ai tifosi rossoneri, ha creato un brutto effetto domino. Come quello ripreso da un cellulare in curva e che riproduce il coro inventato sulle note di una canzone di Gigi D'Agostino: "... questa banana è per Bakayoko"

kessie bakayoko maglia acerbi lazio curva nord curvan nord