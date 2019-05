“QUANDO VAI ALL’OLIMPICO DEVI SEMPRE SALUTARE IL PADRONE DI CASA” – L’INTERISTA FIORELLO IN TRIBUNA PER ROMA-JUVE DOCUMENTA SU INSTAGRAM L’INCONTRO CON TOTTI – IL VIDEO MENTRE CANTA L’INNO DI VENDITTI CON IL FRATELLO GIUSEPPE E PIERPAOLO PICCIOLI, DIRETTORE CREATIVO DI "VALENTINO" – A GODERSI LA VITTORIA DEGLI UOMINI DI RANIERI, OLTRE A MALAGO' E AL CT MANCINI, ANCHE FLORIS, VANZINA, BONIEK, GASPARRI, LUPO E IL MILANISTA MARIO ORFEO, GRANDE AMICO DI MAX ALLEGRI…

fiorello e totti foto mezzelani gmt16

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da www.leggo.it

In uno stadio Olimpico stracolmo, con record stagionale di presenze, anche la tribuna autorità è quella delle grandi occasioni per questo Roma-Juventus. Oltre ai tifosi Vip che sono soliti venire a vedere la Roma in casa, da Enrico Vanzina a Zibi Boniek, tra gli altri, stasera è presente anche Fiorello, noto tifoso interista, che appena arrivato è andato subito a salutare Francesco Totti in tribuna autorità.

fiorello totti

