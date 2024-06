“QUANTI ANNI HAI? 51? E HAI ANCORA 14 ANNI DI PIPPE PER ARRIVARE A 65 COME ME” – LO SCONTRO TRA SPALLETTI E IL GIORNALISTA DEL "SOLE 24 ORE" DARIO RICCI E’ SOLO L’ULTIMA SVELENATA DEL CT CONTRO I CRONISTI – DAL “MUSINO SMUNTO” AI GIORNALISTI “SFIGATI” DI TRIGORIA INVITATI A SCRIVERE "OROSCOPI" – LE CAPOCCIATE IN CONFERENZA E L’INCAZZATURA DURANTE LA PRIMA STAGIONE A NAPOLI: “BASTA ROMPERE I COGLIONI A QUESTA SQUADRA” – VIDEO

Spalletti al giornalista " c'ha ancora 14 anni di pippe, prima di arrivare a 65 anni. " Il giornalista fra l'altro ha la voce uguale a Spalletti. ? pic.twitter.com/2QLWEiJcxd — Deadp??l ?? ? X (@michbertaz2juve) June 25, 2024

Cristiano Vella per ilfattoquotidiano.it

luciano spalletti

La più nota forse è quella della pelata sbattuta più volte sulla scrivania in conferenza stampa: capocciate vere, reali, al netto della platealità del gesto.

La più nota, non l’unica, tutt’altro: anzi, la gamma “Spalletti vs giornalisti” è ricca assai, forse il repertorio più ricco. Meno studiato e più rustico di quello di Mourinho, pure pieno di chicche ma non col certaldese d’ordinanza e l’intensità che varia a seconda dei momenti e dell’incazzatura di Spallettone con la stampa.

luciano spalletti dopo italia croazia 4

E così, come con l’Italia dopo la scialba prestazione con sfangata finale contro la Croazia, si finisce con Luciano che si infuria, girandosi verso l’interlocutore e alzando via via i toni tra domande anagrafiche e relative deduzioni “Quanti anni hai? 51? E hai ancora 14 anni di pippe per arrivare a 65 come me”.

Schemi (per rimanere in tema), replicati anche in passato, come quando invitò un giornalista che commentava molto negativamente la prestazione di due suoi calciatori (all’epoca era all’Inter) a dire anche nome e cognome, che “a casa devono sapere chi fa queste domande”.

Particolarmente “ricco” il periodo interista spallettiano di siparietti con la stampa, come quando diede del “musino smunto” a un collega, invitandolo a parlare con lui “in caso di problemi, che a me il carattere m’avanza”; o come quando bollò come “famoso per essere distratto” un altro giornalista e “perdente” un altro collega, perdendo le staffe dopo una domanda sul distacco tra i nerazzurri e il gruppo di testa del campionato.

E nel periodo giallorosso invece i cronisti divennero invece “sfigati”, dopo la gara col Lione in Champions e discorsi relativi alla sfortuna, invitandoli a scrivere oroscopi e non di calcio.

spalletti jorginho

Per poi ritornare alle “capocciate” sulla scrivania in conferenza stampa, quando le domande gli chiedevano conto delle difficoltà dell’ambiente giallorosso.

Meno ricca la gamma napoletana, anche in virtù dello Scudetto vinto con largo anticipo (ma guai a dirlo, perché a un giornalista che a febbraio profilava la vittoria del campionato Luciano rispose gelido “Tu sei tra quelli che vuol crearci dei problemi”), mentre nella stagione prima, dopo una vittoria negli ultimi minuti contro la Lazio e dopo battute d’arresto più o meno clamorose, Spalletti sbottò: “Basta rompere i coglioni a questa squadra, ha carattere da vendere”.

luciano spalletti LUCIANO SPALLETTI

spalletti indicazioni a jorginho luciano spalletti dopo italia croazia 5