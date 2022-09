14 set 2022 12:04

“DÌ A QUEL NASONE DI TOGLIERMI LA MANO DALLA SPALLA” – GUILLERMO COPPOLA, EX MANAGER DI MARADONA, HA RACCONTATO DI QUANDO IL “PIBE” INCONTRÒ RE CARLO. DIEGO FU DURISSIMO CON IL FIGLIO DELLA REGINA – L’INCONTRO AVVENNE DURANTE UN RICEVIMENTO A BUCKINGHAM PALACE PER L’ADDIO AL CALCIO DI OSVALDO ARDILES –" IO LO GUARDAI STUPITO, NON SAPEVO COSA FARE..."